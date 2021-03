Maia Sandu vrea revenirea la vechiul mecanism de indexare a pensiilor

Vrea revenirea la vechiul mecanism de indexare a pensiilor. O iniţiativă legislativă în acest sens a fost înaintată Parlamentului de preşedintele ţării, Maia Sandu. Documentul prevede ca indexarea să aibă loc o dată pe an, în baza inflației din anul precedent. Asta ar însemna o majorare de 3,7% în aprilie, scrie Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Pentru a indexa pensiile cu 3,7% ar fi necesare 426 de milioane de lei şi aceşti bani sunt, a menţionat preşedintele. Potrivit ei, cheltuielile pot fi acoperite din contul Acordului de finanțare de 15 milioane de euro, semnat în 22 februarie între Republica Moldova și Comisia Europeană, dar şi din contul revizuirii cheltuielilor curente pentru bunuri și servicii.



Maia Sandu mai spune că indexarea de două ori pe an a pensiilor a fost o greşeală ce afectează vârstnicii şi care trebuie urgent corectată. Dacă la unu octombrie, pensiile au fost indexate cu un 1%, atunci în aprilie ar putea să nu fie indexate deloc, din cauza deflaţiei, notează şeful statului.

Amintim că proiectul de lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, promovat de deputaţii PSRM, a fost votat de Parlament la sfârșitul lunii februarie anul trecut. Potrivit documentului, din 1 aprilie, la indexarea pensiilor se ia în calcul inflația înregistrată în ultimul semestru al anului trecut, iar indexarea din 1 octombrie se va face în funcţie de inflația din primul semestru al acestui an. Anterior, şi deputaţii Platformei DA au venit cu o iniţiativă legislativă, prin care se propune ca Guvernul poată să indexa pensiile chiar dacă inflaţia este sub 2%.