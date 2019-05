Maia Sandu, victima lui Andrei Năstase: Dacă nu se rupe din îmbrăţişare sufocantă pe care i-o face liderul PPDA, ea riscă să cadă de tot

Foto: publika.md

Asociarea Partidului Acţiune şi Solidaritate la formaţiunea condusă de Andrei Năstase a marginalizat-o şi i-a ştirbit din imagine Maiei Sandu, care, dacă vrea să supravieţuiască politic, trebuie să îşi recapete propria voce. De această părere sunt invitaţii emisiunii Fabrika de aseară. Mai mult, experţii susţin că apariţia Maiei Sandu pe scena politică din Republica Moldova a fost deranjantă pentru liderul PPDA, Andrei Năstase.



"Din start Maia Sandu avea acea imagine de birocrat, de om şcolit în Occident. Andrei Năstase nu avea stofă şi nici nu are încă stofă de politician. El a mers mai mult pe varianta asta brutală. Frustrarea lui faţă de Maia Sandu este veche, antică şi de demult şi ea se va manifesta în permanenţă atât timp cât ei vor trăi în acest concubinaj", a menţionat Nicolae Federiuc, jurnalist.



"Mesajul Maiei Sandu devine tot mai neclar. Ea întradevăr participă împreună cu Năstase la toate manifestările de protest, ea face discursuri, declaraţii, dar ele se fac tot mai neclare. Ea mai mult susţine decât înaintează propria iniţiativă", a precizat Ruslan Şevcenco, doctor în istorie.



"Atunci când se merge de exemplu la o conferinţă a PPE-ului şi când vorbeşte Maia Sandu şi când vorbeşte Andrei Năstase, Andrei Năstase păleşte categoric. Maia Sandu totuşi are acest discurs, are această prestaţie, o vocaţie politică cât de cât formată", a declarat Nicolae Federiuc.



Invitaţii din studio sunt de părere că încă de la formarea partidului, Maia Sandu a pus accent pe componenta educativă şi că nu susţine discursul agresiv al liderului PPDA.



"În conducerea ei sunt mai mult reprezentanţi ai universităţilor. Aceşti oameni pot pregăti discursuri. Maia Sandu vede că discursul agresiv şi dur al lui Andrei Năstase nu a dat nici un rezultat. Sandu a înţeles că dacă vom merge pe calea asta agresivă vom rămâne că mergem la anticipate. Ei nu vor găsi explicaţie pentru populaţie cine este vinovat în toate acestea şi ea pur şi simplu s-a detaşat", a conchis Şevcenco.



"Dacă Maia Sandu nu se rupe din această îmbrăţişare sufocantă, frăţească pe care i-o face Andrei Năstase, ea riscă să cadă de tot. Ea a pierdut deja foarte mult. Ca să recupereze, ea trebuie să devină o voce distinctă, o voce clară şi să îşi valorifice potenţialul pe care îl are", a punctat Nicolae Federiuc.