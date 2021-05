Maia Sandu: Unii judecători iau decizii ilegale, îndeplinind anumite ordine sau încercând să câştige în mod ilegal bani

Preşedintele Maia Sandu susţine că nivelul ridicat de corupţie din ţară este încurajat de unii magistraţi. De asta, este necesară reformarea sistemului, le-a spus şeful statului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

"Unii judecători iau decizii ilegale, îndeplinind anumite ordine sau încercând să câştige în mod ilegal bani. Aceste decizii ilegale nedreptăţesc oamenii şi dăunează statului. Este pusă în pericol securitatea statului. Cum vedeţi reforma sistemului?", a spus președintele țării.

"CSM-ul ca organ de administrare judecătorească întreprinde toate măsurile în acest sens, pur şi simplu, suntem şi noi limitaţi în unele atribuţii. Organul CSM este cointeresat ca să scăpăm de aşa persoane care ne fac de gol", a menționat Victor Micu, membru CSM.



"Eu cred în capacitatea sistemului de autorefacere. Şi acest proces de autorefacere trebuie impulsionat şi ghidat. Şi aici intervine rolul CSM. Poate ar fi soluţia să fie resetarea la zero a CSM", a subliniat Carolina Ciugureanu-Mihailuță, magistrata CSM.



Preşedintele interimar al CSM, Luiza Gafton, spune că trebuie modificate anumite legi care se referă la sistemul judecătoresc.



"Ne-am adresat de două ori direct la Preşedintele Parlamentului, văzând că ministrul Justiţiei nu reacţionează. Unii din membri CSM au indicat care este necesitatea acestor modificări, la moment nu activează Colegiul de selecţie, Colegiul de evaluare", a declarat Luiza Gafton.



Unii membri CSM au declarat că vor propune modificarea legislaţiei privind răspunderea disciplinară a judecătorilor.



"Aceasta este problema răspunderii disciplinare. Eu mă angajez personal, în viitorul apropiat, indiferent care vor fi rezultatul alegerilor să vin cu propuneri clare de modificare a legii respective. Trebuie de făcut reforme, nu pseudoreforme", a menționat Ion Crețu, membru CSM.



La rândul său, şeful statului a propus o evaluare externă a judecătorilor.



"Să venim şi să facem ordine din afara sistemului. Dvs ştiţi că eu am vb despre această metodă. Evaluare externă, judecătorii care au probleme de integritate să plece din sistem. Asta, la moment mi se pare singura soluţie", a declarat Maia Sandu.



O nouă şedinţă legată de reforma sistemului judecătoresc va avea loc peste o lună. Preşedintele interimar al CSM, Luiza Gafton, şi-a exprimat regretul că tema întâlnirii nu a fost anunţată din timp.



"Eu n-am ştiut ordinea de zi, eu n-am ştiut cu ce mesaj o să veniţi. Probabil că trebuia să ne anunţe, dar nu ne-aţi anunţat. Ne-am fi pregătit şi noi, aşa mai structurat, ca să putem da răspuns la întrebările dvs. Dar noi am auzit ceea ce dvs aţi spus. Noi vom reflecta asupra a ceea ce dvs aţi spus", a punctat președinte interimar CSM.