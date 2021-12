Maia Sandu spune că nu o cunoaște pe Natalia Moloșag, deși i-a fost avocat

Președintele Maia Sandu spune că nu a cunoscut-o personal pe Natalia Moloșag, deși aceasta a fost avocatul ei. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Sandu a vorbit despre asta când a fost rugată să comenteze scandalul în jurul Avocatului Poporului, Natalia Moloșag, care și-a angajat în calitate de asistent un fost proxenet.

"Nu am avut ocazia să o cunosc pe doamna Moloșag, chiar dacă m-a reprezentat într-un caz, dar eu, fiind în această luptă politică, am avut multe situații în care am avut nevoie de avocat în luptele cu oponenții mei politici. În unele situații avocații au fost angajați de echipa de campanie sau de partid. În acest caz nu am cunoscut-o", a menționat șeful statului.

Președintele a menționat că declarațiile Ombusmanului pe marginea subiectului trezesc suspiciuni.

"Nu pot să spun exact ce s-a întâmplat acolo și dacă a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Am văzut doar că răspunsurile doamnei Moloșag la suspiciuni nu au fost convingătoare, dar ce s-a întâmplat după, a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp și loc ca lucrurile să se analizeze și să nu fie o atitudine superficială", a spus președintele.

Scandalul a apărut la sfârșitul lunii noiembrie, când presa a semnalat că Godorog, care ar fi fost condamnat pentru proxenetism, a apărut la mai multe evenimente alături de Avocatul Poporului, Natalia Moloşag. Tot atunci, Platforma Națională din Republica Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic i-au cerut Ombudsmanului să explice, public, ce statut are Dumitru Godorog în cadrul instituţiei. Joi, Natalia Moloșag a depus cerere de demisie, iar anunțul a fost făcut pe pagina de facebook a Oficiului Avocatului Poporului.