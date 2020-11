Maia Sandu spune că există semnale că s-ar încerca preluarea unor acțiuni bancare

Preşedintele ales Maia Sandu crede că există semnale că s-ar încearca preluarea unor acțiuni bancare. Mai mult, spune ea, sunt suspiciuni de ilegalități și în sistemul de asigurări. Declarațiile au fost făcute după ce a fost întrebată de jurnalişti despre posibila legătură a lui Veaceslav Platon în aceste cazuri, care a negat la rândul său orice implicare. Ea a mai spus că a urmărit cu atenție ultimele investigații și analize.



"Se vorbește despre ceea ce se întâmplă în sistemul de asigurări. Există discuții și semnale că se încearcă preluarea acțiunilor în anumite bănci, lucru pentru care va trebui să plătească statul", a declarat Maia Sandu.



Maia Sandu a declarat că va solicita toate informațiile necesare de la instituțiile statului pentru a se asigura că nu se pune la cale nicio ilegalitate



"Abia aștept să intru în funcție și să solicit în mod oficial informații de la toate instituțiile publice care trebuie să supravegheze situația și în sistemul bancar și în sistemul de asigurări și care trebuie să prevină orice încercare care ar putea să coste statul bani foarte mari", a precizat Maia Sansu.

În context, președintele ales s-a arătat dezamăgit de faptul că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu a înregistrat progrese în anchetarea dosarelor de rezonanță.



"Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general, din păcate, după un an de zile. Îmi doresc să am o discuție imediat după inaugurare, ca să înțeleg care sunt argumente pentru această lipsă de performanță", a declarat președintele ales.



Am solicitat un comentariu din partea purtătorului de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, dar nu ne-a răspuns la telefon. Recent, presa a scris despre faptul că omul de afaceri Veaceslav Platon ar pregăti un atac asupra sectorului financiar al țării noastre, sub protecția procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Într-o scrisoare anonimă, publicată de unele surse mass-media, se arată că ținta lui Platon ar fi cele mai mari bănci și companii de asigurări din Moldova, printre care ASITO și Moldasig. Atunci, Veaceslav Platon a negat conținutul scrisorii anonime și legăturele sale cu Alexandr Stoianoglo. Mai mult, el susține că scopul acestor informații este de a compromite ancheta. Procuratura Generală a refuzat să ofere un comentariu menționând că instituția nu va răspunde și nu va participa la campaniile mincinoase, lansate împotriva instituției.