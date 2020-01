Maia Sandu şi Igor Dodon, întrebaţi dacă vor candida la prezidenţiale. RĂSPUNSUL celor doi

Liderul PAS, Maia Sandu şi şeful statului, Igor Dodon, încă nu au un răspuns clar dacă vor candida la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

"O să luăm decizia potrivită la momentul potrivit. Eu cred că trebuie să candideze persoana care are cele mai mari şanse, cea mai convingătoare în această luptă şi persoana care poate să contribuie la scopurile cetăţenilor şi anume curăţarea ţării de flagelul corupţiei. Mai este timp până atunci şi trebuie să vedem mai aproape de prezidenţiale cum va arăta situaţia în societate", a declarat Maia Sandu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Şi Igor Dodon a spus că deocamdată nu ştie dacă va candida sau nu pentru un nou mandat de președinte.

"Pentru a vă răspunde clar așa cum cereți ar trebui mai întâi să iau o decizie în acest sens. Iar decizia nu este doar una politică sau personală, dar trebuie să aiba la bază o analiză completă a ceea ce am reușit în mandatul actual. Mai am încă aproape un an din acest mandat și am planuri foarte mari pentru acest an. Inclusiv de modul în care voi reuși să îndeplinesc aceste planuri depinde decizia mea de a candida sau nu. Deci nu este o chestiune de tactică sau amânare a faptului că nu am luat încă o decizie, dar ține strict de lucruri care încă urmează să se întâmple și nu ar fi corect să le anticipez", a precizat Igor Dodon în cadrul unui interviu pentru Tribuna.