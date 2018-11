Maia Sandu și Andrei Năstase riscă să fie cercetați penal pentru trădare de patrie. Asta dacă se va demonstra că liderii PAS şi PPDA au avut mai multe beneficii din partea Fundaţiei "Open Dialog", decât biletele de avion spre Bruxelles, aşa cum susţin cei doi.

Comisia parlamentară, care a investigat implicarea acestui ONG în politica internă a ţării, a constatat că "Open Dialog" este folosit de serviciile secrete ale Rusie împotriva mai multor state, printre care ţările baltice, Polonia, Ucraina, România şi Republica Moldova.

Mai mult, fundaţia a fost finanţată din scheme financiare frauduloase, inclusiv din Laundromatul rusesc, al cărui autor este Veaceslav Platon şi din care a primit peste 2,5 milioane de euro.

Comisia de anchetă a stabilit că "Open Dialog" a fost înregistrată în Polonia de către Ludmila Kozlovska, originară din Sevastopol, Ucraina. Aceasta are dublă cetăţenie, ucraineană şi rusă, iar ONG-ul ei a fost finanţat cu bani proveniţi din afaceri cu întreprinderi militare ruseşti. Acestor firme le-au fost aplicate sancţiuni internaţionale, inclusiv de UE şi Statele Unite.



"Livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale, plăţi din zone off shore cu un traseu şi o provenienţă dubioasă, necunoscută, din schema de spălarea a banilor Laundromat din RM au fost identificate cel puţin 2,5 milioane de euro. şi o altă sursă originară din frauda bancară produsă în RM în perioada dee până în 2014", a spus deputatul PDM, Igor Vremea.



Potrivit comisiei, interesul fundaţiei "Open Dialog" faţă de Republica Moldova a apărut în anul 2016, imediat după arestarea şi extrădarea din Ucraina în Moldova, a omului de afaceri Veaceslav Platon, autorul Laundromatului rusesc. Schema de finanţare din raportul secret al comisiei a fost făcută publică de portalul deschide.md.



"Cu regret, persoane ca Maia Sandu, Năstase și alți exponenți care sunt menționați în raport au fost atrași de această fundație în luptele, inclusiv, împotriva Republicii Moldova în interesul Federației Ruse. Astfel de acțiuni, dacă ele sunt intenționate, presupun infracțiunea trădarea de stat sau trădarea Republicii Moldova", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Maia Sandu şi Andrei Năstase au refuzat, până acum, să fie audiaţi de comisia parlamentară de anchetă. Preşedintele legislativului, Andrian Candu, şi-a exprimat regretul că cei doi politicieni au evitat să clarifice dacă au ştiut sau nu despre finanţările dubioase ale "Open Dialog" cu care au colaborat.



"Este ușor acum să spui că nu am nicio legătură cu o anumită fundație, dar în același timp să petreci timpul, inclusiv, ore, poate zile, permanent în anturajul sau într-o echipă care acum vedem în baza acestui raport mari semne de întrebare nu doar în integritate, dar în general în scopurile urmărite în privința Republicii Moldova. Ce poate fi mai groaznic să te gândești că zbori cu avionul, stai la hotel și participi la cină din banii care vin de la serviciile de informație și securitate din Federația Rusă, de la FSB?", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Prin urmare, deputaţii au recomandat SIS, Procuraturii Generale şi Ministerului de Interne să analizeze informaţiile din raportul comisiei de anchetă. Şi asta deoarece s-a constatat că multe dintre acţiunile întreprinse de "Open Dialog" şi colaboratorii fundaţiei atentează la securitatea Republicii Moldova.

Liderul PAS, Maia Sandu, respinge concluziile comisiei şi cere presei să nu difuzeze ştiri despre acest subiect. Iar Andrei Năstase a menţionat că acestea nu reprezintă decât o altă sinistră încercare de manipulare publică. Amintim că preşedintele "Open Dialog", Ludmila Kozlovska, a fost expulzată în vara acestui an din Uniunea Europeană pe motiv că are legături cu serviciile speciale rusești. Fundația a fost acuzată că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass.