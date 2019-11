Maia Sandu s-a luat de Dodon. L-a criticat DUR în plenul Parlamentului şi i-a adus acuzaţii GRAVE

Atacuri dure la adresa preşedintelui Igor Dodon. Maia Sandu l-a acuzat, în plenul Parlamentului, că şi-a îndreptat tunurile asupra guvernului. În apărarea şefului statului a venit preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Igor Dodon nu a comentat, deocamdată, acuzaţiile Maiei Sandu.

"Nu tin minte de câte ori a fost Igor Dodon suspendat pentru 5 minute, de 5 sau 6 ori d-le Bolea, poate d-ră mă ajutati, nu ţineţi minte nici d-ră. Şi oamenii nu înţeleg de ce preşedintele Dodon a fost atât de tăcut în trecut şi atât de vorbăreţ acum. Preşedintele Dodon în trei luni a crticat acest guvern mai mult decât a criticat guvernul PD în trei ani", a spus Sandu.



Maia Sandu i-a avertizat pe deputaţi să se gândească bine înainte de a vota moţiunea.



"Credeţi că Igor Dodon poate rezolva problema ce ţine de energetică şi aprovizionarea cu gaze natural la Kiev. Credeţi că un Guvern minoritar votat de socialişti va obţine sprijinul României pe proiecte sociale şi de infrastructură. Credeţi că UE va aplauda votul vostru de azi în Parlament", a declarat Maia Sandu.



Tot Igor Dodon ar fi de vină pentru problemele transportatorilor de mărfuri care protestează.



„Am contat pe preşedintele Igor Dodon care s-a oferit atunci să rezolve toate problemele cu Estul. Noi am spus că noi o să rezolvăm toate problemele cu Occidentul şi am reuşit, am adus finanţare, am adus proiecte. Domnul Dodon a spus că va rezolva toate problemele pentru cetăţeni, care ţin de relaţiile noastre cu Kremlinul”., a mai declarat Sandu.



"Doamna prim-ministru, este o precizare. Sunt funcţiile preşedintelui Republicii Moldova şi sunt funcţiile Guvernului. Fiecare trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile sale", a replicat Greceanîi.