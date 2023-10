Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele ceh Petr Pavel. Ce au discutat cei doi

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi în vizită oficială în Republica Cehă, la invitația președintelui Petr Pavel.

Potrivit unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţiala, în aceste zile, în capitala cehă, se desfășoară cea de-a 5-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe, un for al oamenilor de afaceri din ambele țări, iar Teatrul Național „Mihai Eminescu” participă la Palm Off Fest, festivalul teatrelor din Europa Centrală și de Est.

„Evenimentele din această săptămână sunt o dovadă a unei relații bilaterale apropiate și călduroase. Cu Președintele Pavel am discutat cum să aprofundăm cooperarea economică. Am exprimat speranța că Moldova va rămâne în continuare o prioritate a asistenței cehe”, a declarat Maia Sandu.



„În discuția cu omologul meu ceh, am reconfirmat viziunea noastră comună că extinderea Uniunii Europene este o investiție în securitatea întregului continent. Moldova este recunoscătoare Cehiei pentru susținerea parcursului nostru european”, a mai menționat șefa statului.