Maia Sandu: Rusia are un rol esenţial în conflictul din regiunea transnistreană. Noi am cerut întotdeauna retragerea trupelor

"Federaţia Rusă are un rol esenţial în tot ce ţine de conflictul din regiunea transnistreană, începând de la originea lui şi tot ce s-a întâmplat. Noi am cerut întotdeauna retragerea trupelor din regiunea transnitreană, lichidarea muniţiilor. În continuare pledăm pe soluţionarea paşnică a conflictului", a spus Sandu.Iar preşedintele României, Klaus Iohannis, care s-a aflat într-o vizită de lucru la Chişinău, a precizat că rezoluţia APCE este doar o declaraţie politică, fără valoare juridică, şi că regiunea transistreană este o problemă a Republicii Moldova, care trebuie soluţionată."Rezoluţia APCE are valoare de declaraţie politică, însă problema transnitreană este o problemă a Moldovei, trebuie rezolvată aici, în formatele internaţionale recunoscute, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, fără ca să afecteze parcursul european al Republicii Moldova", a declarat Klaus Iohannis.Rezoluţia privind excluderea Federaţiei Ruse din APCE, care conţinea şi amendamentul în care regiunea transnistreană a fost recunoscută drept "zonă ocupată de Federația Rusă", a fost anterior dur criticată de deputaţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor. Ei au catalogat acest amendament drept o încercare periculoasă de a atrage Republica Moldova în jocuri geopolitice, deşi au recunoscut că această decizie nu are niciun efect juridic. BCS a reiterat că pledează pentru respectarea neutralităţii ţării noastre.