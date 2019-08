Maia Sandu: Republica Moldova nu poate fi independentă când are o armată străină pe teritoriul ei

Premierul Maia Sandu a preferat să depună flori la Monumentul lui Ştefan Cel Mare împreună cu Andrei Năstase. Tot aici aceasta a declarat că Republica Moldova nu poate fi independentă când are o armată străină pe teritoriul ei.

"Am ţinut să depunem flori împreună cu cetăţenii cu care am apărat libertatea şi frăţia. Republica Moldova nu poate fi independentă când are o armată străina pe teritoriul ei, la fel, nu poate fi independentă pe deplin când nu are independenţa energetică", a spus premierul Maia Sandu.