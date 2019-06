Maia Sandu refuză să discute informaţiile scandalose despre banii veniţi de la ruşi pentru PSRM

Programul Guvernului Sandu, care a fost publicat tocmai peste două săptămâni după votarea componenţei executivului, conţine un punct prin care noii miniştri promit că "vor responsabiliza toate autoritățile să investigheze modul de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale." Acest lucru se pare că va rămâne doar pe hârtie, deoarece deputaţii blocului "ACUM" nu au susţinut propunerea PDM privind crearea unei comisii de anchetă pentru verificarea surselor băneşti venite din afara ţării pentru socialişti.Acum câteva zile, procurorul general, Eduard Harunjen, a declarat că imaginile video în care Igor Dodon recunoaște că primește bani din Rusia generează bănuieli rezonabile de atentare la securitatea statului. El s-a referit la probele, publicate recent de publika.md în care Dodon vorbește la o întrevedere cu liderul PDM Vlad Plahotniuc , despre aproape un milion de dolari pe care îi ridica lunar de la ruși pentru finanţarea PSRM.Eduard Harunjen a mai spus în cadrul unei emisiuni televizate că mai multe persoane au fost audiate în cadrul unei anchete pornite după ce în presă au apărut aceste materiale video. Harunjen a refuzat să dea numele acestora, dar a precizat că au fost ridicate toate înregistrările și că, la finalul anchetei, va oferi noi detalii."Noi ne-am autosesizat, am început un proces penal, s-au audiat persoane, nu voi da nume acum fiindcă nu am drept s-o fac. S-au ridicat toate înregistrările, se audiază şi alte persoane la moment, atunci când va fi o finalitate din acest proces penal, inevitabil presa va afla prima şi atunci vom da şi unele detalii", a spus procurorul general, Eduard Harunjen.În campania electorală pentru alegerile parlamentare, deputaţii blocului "ACUM" îl învinuiau pe Igor Dodon de trădare de patrie, făcând referire la planul acestuia de federalizare a Moldovei, iar după scrutin, aceştia şi-au schimbat atitudinea faţă de şeful statului, care este liderul informal al PSRM-ului,după ce şi-au încălcat propriul angajament, şi au făcut coaliţie cu socialiştii.