Premierul Maia Sandu recunoaște că a votat pentru concesionarea Aeroportului Chişinău, dar nu în favoarea Avia Invest. Reacţia vine după ce democratul Vladimir Cebotari a declarat în plenul Parlamentului că Sandu a votat în 2013 pentru concesionare.

"Eu nu am votat pentru concesionarea Aeroportului unei companii obscure creată peste noapte, dar mai departe întrebările la Procuratură. Eu nu am votat la acele şedinţe de Guvern, informaţia este publică şi puteţi să verificaţi şi dumneavoastră. Pe site-ul Guvernului la şedinţa de atunci. A fost o decizie despre principiu la concesionare, la care eu am participat, dar la şedinţele de concesionare către o companie offshore, selectată într-un mod obscur şi din câte se dovedeşte este o companie creată din banii furaţi de la BEM, eu această decizie nu am susţinut-o şi probele sunt", a precizat prim-ministrul Maia Sandu.

Citeşte şi: A votat sau nu Maia Sandu inițiativa privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău (VIDEO)