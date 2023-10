Maia Sandu: Pe partea de furnizare a energiei electrice lucrurile sunt în continuare volatile

"Și astăzi suntem conectați de piața europeană prin Ucraina și de fiecare dată când Rusia bombardează rețeaua de energie electrică a Ucrainei, de fiecare dată avem și noi probleme. O conectare directă cu România ne-ar salva. Întrebarea este: cum s-a putut să nu să se construiască în treizeci de ani elementar o linie de tensiune înaltă care să conecteze Republica Moldova cu România. Nu am o altă explicație că acest lucru s-a făcut intenționat ca să țină Republica Moldova dependentă de Rusia", accentuează Maia Sandu.

"Acum, dacă Rusiei nu îi place ce spune prim-ministrul sau ce face cineva aici în Republica Moldova nu poate să zică: am închis robinetul la gaze. Acesta era un instrument major de șantaj și aceasta explică probabil de ce până acum nu s-a rezolvat această problemă. Pentru că de fiecare dată Federația Rusă găsea oameni în instituțiile Republicii Moldova pe care să îi corupă și, respectiv, să nu poată fi făcută această diversificare. Noi (Guvernul, întreprinderea responsabilă) am reușit să cumpărăm gaze ca să acumuleze stocuri pentru o anumită perioadă. Prețurile anul acesta sunt mai mici, dar sunt mari în continuare, dar avem aceste rezerve. Cumpărăm pe piață în fiecare zi. Am dezvoltat mecanismele prin care să cumpărăm aceste gaze pe piață. Repet, Federația Rusă nu ne mai poate șantaja, nu poate să ne spună: trebuie să acceptați o datorie inexistentă de 700-800 milioane de dolari, situația din 2021 atunci când Rusia a decis peste noapte că nu mai continuă contractul de furnizare a gazelor cu Republica Moldova.”