Maia Sandu nu recunoaște acuzaţiile potrivit cărora ar fi beneficiat de consultanţă politică din partea unui expert american

Liderul PAS, Maia Sandu, nu recunoaște acuzaţiile potrivit cărora ar fi beneficiat de consultanţă politică din partea expertului american Noel Boxer, plătit de condamnatul penal Veaceslav Platon. De asemenea, Sandu spune că nu a fost ajutată niciodată de vreun consultant politic din străinătate, aşa cum arată o investigaţie efectuată de jurnaliştii portalului Zeppelin.

Mai mult, liderul PAS a atacat în judecată Publika TV pentru că am preluat investigaţia şi am difuzat informaţii care nu-i convin.

"Eu nu cunosc niciun personaj care se numeşte Boxer. Nici eu, nici colegii mei nu au comunicat niciodată, nu am lucrat cu el niciodată. Eu nu am avut consultanţi internaţionali în campanie electorală. Nu am avut consultanţi internaţionali. Noi am acţionat în judecată atât Publika cât şi Prime, vă rog să aşteptaţi această solicitare", a spus preşedintele Partidului Acţiune şi Solidarite, Maia Sandu.

Potrivit portalului Zeppelin, consultantul politic specializat în campanii electorale, Noel Boxer, a fost plătit de Veaceslav Platon cu 12 mii de dolari pe lună, în perioada iulie – noiembrie 2016, înainte de alegerile prezidențiale.

Jurnaliştii insistă că suma, adică cel puțin 60 de mii de dolari, nu a fost declarată de Partidul Acţiune şi Solidaritate la Comisia Electorală Centrală, iar activitatea de lobby şi PR pentru Maia Sandu a fost intermediată de către lobbystul Dmitri zis şi David Zaikin, născut în URSS și care în 1990 a emigrat în Canada. Acum, acesta este în relații strânse cu grupuri de influență, inclusiv cu serviciile speciale din Rusia. Potrivit Zeppelin, primul rezultat al conlucrării lobbystului Zaikin şi liderul PAS este cunoscuta scrisoare către FMI în care Maia Sandu solicită suspendarea asistenței financiare pentru țara noastră.