Maia Sandu nu cunoaşte nimic despre reducerea promisă de Igor Dodon, privind preţul gazelor naturale

Premierul Maia Sandu nu cunoaşte nimic despre reducerea promisă de şeful statului Igor Dodon, privind preţul gazelor naturale. Prim-ministrul spune că nici măcar nu a discutat cu Igor Dodon despre acest subiect. Preşedinţia nu a venit deocamdată cu o reacţie.

Preşedintele Igor Dodon declara în luna august, după vizita de la Moscova, că a reușit să obţină ieftinirea preţului la gazele naturale.



"După discuţii multiple şi cu Gazprom şi cu domnul Putin am convenit că de la 1 octombrie deja reducerea va fi de 10-15 dolari pe mia de metri cubi, peste câteva săptămâni."



Vorbele şefului statului, Igor Dodon, aşa şi nu s-au materializat, iar preşedinţia refuză să ofere un comentariu. Consultantul principal al instituţiei în comunicarea cu mass-media, Carmena Lupei, nu a răspuns la telefon pentru o reacţie, nici ieri şi nici astăzi. Şi şeful statului Igor Dodon a ignorat mesajul nostru, pe care l-am expediat la numărul său de telefon.



Mai mult, nici premierul Maia Sandu nu cunoaşte nimic despre acest subiect şi recunoaşte că nici măcar nu a discutat cu preşedintele despre asta.



"Astea sunt lucruri pe care trebuie să le întrebaţi la preşedinţie. Eu nu am spus asta. Am discutat în general despre asigurarea cu gaze naturale din 1 ianuarie. Am discutat soluţiile tehnice pe care le propune Guvernul ca să le cunoască şi Parlamentul, şi Preşedinţia", a declarat Maia Sandu.



Între timp, autorităţile nu ştiu nici de unde vom lua gaz pentru anul viitor. Asta pentru că nu se anunţă încă semnarea unui nou contract cu furnizorul rus "Gazprom".



"Partea rusă spune că şansele semnării unui acord sunt mari, dar ca aceste şanse să se îndeplinească trebuie să spună acelaşi lucru şi partea ucraineană. Nu avem siguranţă, de aceea analizăm posibilităţi de furnizare alternative."



Guvernul a anunţat anterior că vrea să facă o rezervă de 400 de milioane de metri cubi de gaze pentru primele două luni ale anului viitor. În prezent, preţul pentru o mie de cubi de gaz din Federaţia Rusă este de 237 de dolari, cu 20% mai mare decât prețul de piață disponibil pentru Moldova.