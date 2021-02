Maia Sandu: Nu avem vaccin din cauza sistemului judecătoresc

Vaccinul împotriva COVID-19 nu a ajuns încă în Moldova, pentru că producătorii de ser nu au încredere în sistemul judecătoresc din ţara noastră. Asta a declarat preşedintele Maia Sandu la o emisiune TV. Potrivit ei, producătorul Pfizer nu dă acordul pentru importul serului, pentru că Moldova are o imagine proastă.Preşedintele Maia Sandu:"În orice contract, atunci când este vorba de medicamente, există nişte clauze, dacă există efecte secundare, unde se merge în instanţa de judecată, lucruri din astea. Republica Moldova, având o imagine aşa cum o are, deci acesta este un element care tergiversează foarte mult nu doar pe donaţia care vine din România, dar şi pe COVAX. "Reprezentanţii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică o contrazic pe Maia Sandu și spun că întârzierea vaccinului nu are nicio legătură cu imaginea ţării pe arena internaţională.ALEXEI CEBAN, medic-epidemiolog ANSP:"Am avut discuţii cu participanţii din partea producătorilor Pfizer care ne-au spus că vaccinul întârzie din considerentele de producere limitată a vaccinului. Noi ne-am onorat obligaţiile şi am efectuat toate etapele care au fost solicitate. "Președintele Maia Sandu a mai spus că Moldova poate miza acum doar pe donaţia din România, iar primul lot de 20 de mii de vaccinuri ar urma să ajungă în cel mult zece zile.Preşedintele Maia Sandu:"Ne ajung pentru vaccinarea a 10 mii de oameni şi aceştia vor fi oamenii din prima linie din sistemul medical. Pe aceştia zece mii de oameni trebuie să-i vaccinăm ca la carte, cu două doze."Potrivit șefului statului, campania de imunizare întârzie din vina fostului ministru al Sănătăţii. Sandu susţine că Guvernul Chicu a alocat prea puţini bani, doar 15 milioane de lei, pentru achiziţionarea serului anti-COVID. Bugetul total în acest sens ar fi de cel puţin 800 de milioane de lei, spune Maia Sandu. Viorica Dumbrăveanu a refuzat să comenteze declaraţiile președintelui.