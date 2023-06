Maia Sandu: Moldova condamnă atacul Rusiei asupra orașului Kramatorsk. Bilanțul a ajuns la 11 morți

Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra orașului Kramatorsk, din estul Ucrainei. Într-o postare pe twitter, președintele a declarat că autorii atacurilor trebuie trași la răspundere.

„Moldova condamnă cu fermitate atacul Rusiei asupra Kramatorsk, care a luat vieți nevinovate și a lăsat mulți răniți. Gândurile mele sunt la cei afectați de acest alt act de violență fără sens. Faptul că Rusia vizează civilii este îngrozitor. Autorii atacurilor trebuie să fie trași la răspundere”, a scris Maia Sandu pe Twitter.

Moldova strongly condemns Russia’s attack on Kramatorsk ????????, claiming innocent lives & leaving many injured. My thoughts are with those affected by this yet another senseless act of violence. Russia’s targeting of civilians is appalling — the perpetrators must be held accountable.