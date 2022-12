Maia Sandu: „Mizăm pe România pentru interconectarea sistemelor electroenergetice”

„M-am bucurat să-l revăd pe ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Am discutat despre cooperarea noastră foarte bună inclusiv în acest an foarte greu pentru noi toți. Mi-am exprimat recunoștința pentru răspunsul rapid și necondiționat al României de a ne ajuta să depășim cea mai mare criză energetică din istoria țării. Livrările de energie electrică și păcură în această perioadă critică ne-au fost salvatoare. Am mulțumit și pentru sprijinul bugetar direct de zece milioane de euro, acordat prin Platforma de Sprijin pentru Moldova”, a menționat Maia Sandu.