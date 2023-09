Maia Sandu, la discuții cu Nicolae Ciucă: România este cel mai important avocat al Republicii Moldova în discuțiile cu instituțiile europene

Șeful statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, la Palatul Parlamentului României. Oficialii au discutat despre cooperarea între Chișinău și București și agenda europeană.

"România este cel mai important avocat al Republicii Moldova în discuțiile cu instituțiile europene și alte state membre pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană", a menționat Maia Sandu.

Totodată, Maia Sandu i-a mulțumit pentru ajutorul constant și necondiționat din partea României în ultimii doi ani.

"Am vorbit despre lucrurile pe care am reușit să le facem de la momentul obținerii statutului de țară candidat un an în urmă și despre importanța obținerii unei decizii pozitive a Consiliului UE pe inițierea negocierilor cât de curând posibil. Am apreciat susținerea mai multor partide politice pentru parcursul nostru european, dar și cooperarea foarte bună dintre parlamentele de pe ambele maluri ale Prutului", a spus președintele țării noastre.