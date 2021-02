Maia Sandu insistă că nu a încălcat Constituția atunci când a înaintat-o repretat pe Natalia Gavriliţa pentru funcţia de premier

Preşedintele Maia Sandu insistă că nu a încălcat Constituția atunci când a înaintat-o repretat pe Natalia Gavriliţa pentru funcţia de prim-ministru. Asta în condiţiile în care o majoritate parlamentară formalizată a propus propriul candidat.



"Am procedat corect şi am explicat: atunci când am venit cu această decizie, am explicat care sunt motivele. Dacă le-a uitat cineva, vă invit să reluaţi acestă conferinţă de presă", a menţionat Maia Sandu.

Unii constituționaliști au taxat comportamentul șefului statului și au spus că Sandu a încălcat Constituția. Totodată, potrivit unei hotărâri din 2016 a Înaltei Curți, dacă o majoritatea parlamentară formalizată a propus un candidat pentru funcţia de premier, preşedintele este obligat să-l accepte.

Între timp, Curtea Constituţională a anunţat luni că a recepţionat sesizarea deputaţilor PSRM care au contestat decretul prezidenţial emis de Sandu. Socialiștii sau solicitat Curții să suspende decizia Maiei Sandu și să examineze sesizarea în regim de urgență.

Săptămâna trecută, după consultările cu fracţiunile din legislativ, Maia Sandu a respins candidatura Marianei Durleşteanu pentru funcția de premier, propusă de PSRM şi pentru care au semnat 54 de deputaţi. Sandu a spus atunci că unii dintre semnatari ar fi fost forţaţi să o susţină pe Durleșteanu, iar alţii ar fi implicaţi în acte de corupţie.

Joia trecută, Guvernul propus de Gavrilița a acumulat zero voturi în Parlament. Dacă şi a doua încercare de numire a noului executiv va eşua, atunci vor putea fi organizate alegeri parlamentare anticipate.