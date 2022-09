Maia Sandu, în cadrul Forumului pentru combaterea corupției: „Există suspiciuni că unele dosare sunt compromise”.

Tergiversarea examinării unor dosare şi "show-urile" în jurul perchizițiilor şi audierilor demonstrează că sistemul justiţiei trebuie curăţat de urgenţă. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Maia Sandu, în cadrul Forumului "Reformarea Justiției și Combaterea Corupției", organizat la Chişinău.

Potrivit şefului statului, deşi procesele de curăţare a sistemului au fost pornite, există suspiciuni că unele dosare sunt compromise. Maia Sandu a mai spus că de reușita reformei justiţiei depinde cât de repede ţara noastră va deveni stat membru al Uniunii Europene.

La rândul său, ministrul Justiţiei dă asigurări că procedura de preselectare a candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii va da primele rezultale până la sfârşitul anului.

În cadrul forumului, preşedintele Maia Sandu a declarat că persoanele corupte din sistemul justiţiei reprezintă în continuare cel mai mare impediment în calea reformei.



"Acest comportament de tergiversare nejustificare sau de adoptare a deciziilor ilegale cu suspiciune de încasare a veniturile necuvenite nu este sancţionată de nimeni. Aceasta starea de lucruri compromite şi magistraţii oneşti din sistem. Parcursul șablon al dosarelor cu circ, cu procese interminabile fără finalitate este o altă nedumerire a oamenilor.", a spus MAIA SANDU, preşedintele Republicii Moldova.



La rândul său, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a declarat că procedura de pre-vetting are drept scop curăţarea sistemului.



"Odată cu crearea noului Consiliului Superior al Magistraturii, noului Consiliul Superior al Procurorilor, noilor Colegii, lucrurile vor arăta altfel şi aceste structuri îşi vor exercita mult mai bine activităţile. Cred că este o realizare, totuşi, a Republicii Moldova, adoptarea legii privind condamnarea în lipsă."



Întrebaţi cam câţi dintre judecători şi procurori compromit sistemul, preşedintele Maia Sandu şi ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, au declarat că acest lucru va arăta rezultatele pre-vetting-ului.



" În mare parte a judecătorilor şi procurorilor aveţi încredere? - Sunt oameni oneşti în sistem, sunt oameni responsabili. Am exprimat speranţa că vom avea noul CSM şi noul CSP, am în vedere, instituţii funcţionale până la sfârşitul acestui an.", a subliniat MAIA SANDU, preşedintele Republicii Moldova.



"Ar putea să fie oameni care nu o să trec, dar nu cred că nu există oameni care să treacă. Vom vedea deciziile comisiei pre-vetting, începând cu luna octombrie."



Între timp, mai mulţi diplomaţi, acreditaţi în Moldova, şi-au exprimat susţinerea pentru reformele iniţiate de către autorităţile de la Chişinău.



"Aveţi parteneri externi excelenţi, în special colegii noştri din UE, statele membre UE, pentru a promova aceste reforme. Autorităţile din SUA alocă resurse importante pentru a susţine proiecte de reforme critice iniţiate de către autorităţile Republicii Moldova.", a declarat KENT LOGSDON, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.



"Anul trecut vorbeam doar despre ceea ce trebuie să fie făcut. Anul acesta deja vorbim despre ceea ce s-a făcut, se face şi va fi făcut. Este deja un semn că lucrurile se mişcă înainte în Republica Moldova. Totul asta este despre standardele cărora un membru al Uniunii Europene trebuie să corespundă."



Potrivit Legii "pre-vetting", comisia care evaluează integritatea candidaților pentru funcția de membri ai CSP și CSM este constituită din șase membri. Trei dintre ei sunt numiți de partenerii de dezvoltare, iar alți trei - de către Parlament, fiind respectat principiul de proporționalitate între majoritate și opoziție, reieșind din numărul de mandate obținute.