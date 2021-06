Maia Sandu îi va da în judecată pe doi deputaţi PSRM

Maia Sandu susţine ca îi va da în judecată pe deputaţii socialiştii Adrian Lebedinschi şi Grigore Novac pentru faptul că cei doi au declarat că Preşedinţia ar fi fost implicată în răpirea fostului judecător ucrainean Mykola Ceaus. Şeful statului neagă aceste acuzaţii şi susţine că asemenea afirmaţii se fac intenţionat în plină campanie electorală. Despre asta Maia Sandu a declarat într-o emisiune de la PRIME. De asemenea, ea nu crede că în acest caz a fost implicată conducerea Serviciului de Informaţii şi Securitate, aşa cum au reclamat socialiştii. Totuşi, preşedintele ţării consideră că instituţiile statului trebuiau să aibă capacitatea de a previni acest incident.



"Am auzit aceste minciuni deja de câteva ori şi aceşti socialişti insistă pe această minciună. Eu o să merg în instanţa de judecată. Eu nu am fost implicată în acest şi nu am ştiut. Îmi pare rău că instituţiile statului nu au reuşit să afle despre aceasta sechestrare din timp şi să o prevină", a menționat Maia Sandu.



Maia Sandu a mai explicat că ştia despre prezenţa lui Ceaus pe teritoriul ţării şi neagă faptul că a discutat acest subiect cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski.



"Prima dată eu am auzit despre faptul că există un judecător ucrainean în Republica Moldova în 2019, când eram în funcţia de prim-ministru. Atunci preşedintele Zelenski mi-a zis despre asta. Am spus că mă documentez. După asta nu am avut nicio discuţie cu domnul Zelenski", a spus șeful statului.



Mykola Ceaus ar fi fost răpit în data de 3 aprilie, din Chişinău. Două persoane care ar fi fost implicate se află în arest. Anterior, autorităţile au anunţat că vor să percheziţioneze o maşină a Ambasadei Ucrainei, întrucât au existat suspiciuni că Ceaus ar fi fost scos din Moldova, cu automobilul misiunii diplomatice.

Iar în spaţiul public au apărut informaţii despre implicarea unui ataşat militar al ambasadei, care l-ar fi scos pe Ceaus din țara noastră în portbagajul unei mașini cu numere diplomatice. Kievul este convins că această situaţie este utilizată de unele forţe care au drept scop înrăutăţirea relaţiilor dintre Chişinău şi Kiev. De la dispariţia sa, Ceaus a apărut în mai multe înregistrări video în care a declarat că este viu şi că nu ar fi fost răpit.