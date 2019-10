Maia Sandu îi răspunne lui Pavel Filip despre subiectul reglementării transnistrene

Fostul prim-ministru, deputatul democrat Pavel Filip a adresat o solicitare premierului Maia Sandu prin care vrea să clarifice care este poziţia oficială a Guvernului "vizavi de documentele care vor fi semnate la Bratislava prin care se introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea două entități de drept distincte într-un stat reunificat și stimularea creării unui sistem juridic paralel supranațional".



În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a spus că la moment nu există condiții interne și externe pentru o soluție politică imediată. Totodată, premierul a mai precizat că are alte preocupări, și anume, lupta cu schemele de corupție și contrabandă din regiunea transnitreană.

"Am discutat cu domnul Șova pe subiectul reglementării transnistrene de foarte multe ori și pe foarte multe dimensiuni. Acest lucru l-am discutat și la Bruxelles. În cadrul consiliului de asociere s-a oferit spațiu și timp și am discutat foarte serios. Am spus și acolo acele lucruri pe care le-am spus și până acum: soluția politică se poate întâmpla doar cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nu există la moment condiții interne și externe pentru o soluție politică imediată. Acum ne preocupă să luptăm cu scheme de corupție, cu contrabandă din regiunea transnistreană şi sper în următoarele săptămâni să ajungem să semnăm portocalele cu Ucraina să fie mai multe controale mai mult pe frontiera cu Ucraina. Sunt total împotriva federalizării și federalizarea nu se poate întâmpla fără ca să existe majoritate în Parlament. Federalizarea nu se poate întâmpla, căci majorarea cetățenilor sunt împotrivea", a spus premierul Maia Sandu.