Maia Sandu face presiuni și cere demisia conducerii Institutului Național al Justiției

După ce i-a amenințat cu demisia pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii, premierul Maia Sandu face presiuni și asupra conducerii Institutului Național al Justiției, instituție care asigură formarea candidaților la funcțiile de procuror și judecător. Motivul invocat de Sandu este că, în ultimii ani, conducerea INJ ar fi promovat oameni neprofesioniști.

În cadrul unui briefing de presă, premierul a acuzat reprezentanții Institutului că nu ar fi asigurat domeniul justiției cu suficienți specialiști calificați. Mai mult, Sandu afirmă că deține informații potrivit cărora, în cadrul instituției se oferă mită atât la admitere, cât și la finalizarea studiilor.



"Din păcate, această instituție nu și-a atins scopul, dacă analizăm situația catastrofală din sistemul justiției. Atât pregătirea inițială, cât și formarea continuă sunt sub orice standarde. Această instituție a angajat oameni cu probleme de integritate", a spus Maia Sandu.



În context, Maia Sandu a cerut Ministerelor Justiției și Finanțelor să identifice soluții pentru a tripla, chiar din acest an, numărul de persoane care urmează a fi instruite la INJ pentru profesiile de judecător și de procuror.



Conducerea Insitututului nu a comentat deocamdată solicitarea premierului de a demisiona, dar anterior a respins acuzaţiile privind corupţia din cadrul instituţiei, menţionând că în ultimii patru ani au fost implementate mai multe reforme pentru asigurarea unor proceduri clare și transparente în procesului de admitere și excluderea oricăror suspiciuni de fraudare.



Menţionăm că, în acest an, Institutul Național al Justiției a dat start admiterii la cele 20 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și la cea de procuror.