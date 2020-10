Maia Sandu face apel către contracandidați de a crea front comun împotriva lui Igor Dodon

Maia Sandu face apel la front comun împotriva lui Igor Dodon. Candidatul PAS la prezidenţiale a transmis o scrisoare către cinci contracandidaţi în care le propune să renunțe la dezbateri și la orice atac între ei şi să lupte toţi împotriva candidatului susţinut de Partidul Socialiştilor. Scrisoarea Maiei Sandu a fost transmisă către Andrei Năstase, Octavian Țicu, Renato Usatîi, Tudor Deliu și Dorin Chirtoacă.

Potrivit documentului, Igor Dodon ar dori ca cei înregistraţi în cursă să se certe între ei, însă oamenii s-au săturat de scandal. Aşa că Maia Sandu propune să-şi unească toţi eforturile împotriva lui Dodon, iar pentru asta trebuie să se întâlnească şi să discute un plan comun de acțiuni.

Chirtoacă a acceptat fără echivoc apelul Maiei Sandu.

"Coincid poziţiile noastre şi practic am făcut aceleaşi adresări, aceleaşi apeluri publice, dumnealor au trimis o scrisoare rămâne să vedem dacă şi ceilalţi colegi de la celelalte partide vor da curs invitaţiei şi este absolut firesc să ne apărăm împreună votul.", a afirmat candidatul Blocului Politic Unirea, Dorin Chirtoacă.

Lui Octavin Ţîcu i-a plăcut ideea Maiei Sandu.

"Mă bucur că s-au trezit în sfârşit cei de la PAS. Noi vom veni la o discuţie în care să creăm un front comun de protejare a voturilor şi fraudelor care vor avea loc în alegeri, doar atât.", a menționat candidatul Partidului Unităţii Naţionale, Octavin Ţîcu.

Andrei Năstase a evitat să răspundă clar şi răspicat dacă se va întâlni cu Sandu.

"Despre unitate pentru a câştiga alegerile în faţa lui Dodon eu şi colegii mei din Platforma DA vorbim din 2016. Am făcut un apel public încă de acum trei săptămâni, apel la care ceilalţi candidaţi nu au răspuns.", a spus candidatul Platformei DA, Andrei Năstase.

Candidatul PLDM, Tudor Deliu, a spus că nu vrea să comenteze apelul făcut de Maia Sandu, iar Renato Usatîi nu a răspuns, deocamdată, la apelurile noastre.

Anterior Maia Sandu era categoric împotriva oricăror discuţii cu primarul de la Bălţi.

"Niciodată nu am avut încredere în Renato Usatîi. Nu am avut, nu am şi nu am să am niciodată încredere în acest om. Categoric noi nu avem cum să facem alianţă vreodată să conlucrăm.", a afirmat candidatul PAS la alegerile prezidenţiale, Maia Sandu.

Din lista celor care au primit scrisoarea din partea Maiei Sandu lipseşte candidatul Partidului "ŞOR", Violeta Ivanov.

Între timp, Igor Dodon nu pare să fie deranjat de scrisoarea Maiei Sandu. Într-un răspuns pentru Publika TV, purtătorul de cuvânt al lui Dodon, Ludmilia Muntean, a declarat că pe acesta nu îl specie o posibilă alianţă a tuturor candidaţilor împotriva lui.

"Suntem curioși să vedem dacă doamna Maia Sandu poate crea o alianță politică. Anterior această aptitudine sau performanță i-a lipsit dumneaei. În orice caz, le dorim succes contracandidaților. Oricum îi vom învinge și individual, și la pachet.", se arată în mesajul expediat de reprezentantul lui Igor Dodon.