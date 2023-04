Maia Sandu după întrevederea cu Klaus Iohannis și Olaf Scholz: Moldova se ține dreaptă. Am devenit mai puternici

Unii au dorit ca Moldova să cadă și, astfel, să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Declarația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu, după întrevederea cu președintele României, Klaus Iohannis, și cu cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz.

"Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie. Și, cel mai important, am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației. Moldova a arătat lumii întregi că suntem o țară europeană, care contribuie la o Europă mai puternică", a menționat Maia Sandu.

Șeful statului a mai declarat că Republica Moldova este protejată astăzi de scutul eroilor ucraineni. Europa este puternică datorită unității și a fermității cu care apără pacea și viața oamenilor.

"Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectat de război, dar și de atacuri hibride, orchestrate de la Kremlin, menite să ne slăbească determinarea de a rămâne parte a lumii libere. Iar sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat", a menționat Maia Sandu.

Maia Sandu și-a încheiat discursul menționând că îi așteaptă pe președintele Klaus Iohannis și cancelarul Olaf Scholz, pe 1 iunie la Chișinău, unde va avea loc Reuniunea Comunității Politice Europene, eveniment la care sunt așteptați în jur de 50 de șefi de state și de guverne din Europa și lideri ai Uniunii Europene.

"Pentru noi, găzduirea acestui summit este o reconfirmare a angajamentului Moldovei față de valorile europene, dar și a rolului țării noastre în găsirea unor soluții sustenabile pentru provocările cu care ne confruntăm astăzi cu toții. Domnule Președinte, domnule Cancelar federal, pe 1 iunie, vă aștept la Chișinău", a punctta Maia Sandu.