Maia Sandu, după întrevederea cu Frank-Walter Steinmeier: Permisele de conducere moldovenești ar putea fi recunoscute și schimbate în Germania

Această vizită este o bună oportunitate de reconfirmare a importanței pe care Republica Moldova o atașează relației cu Germania, și de relansare a acestei relații, în interes comun. Este declarația Maiei Sandu, după întrevederea oficială cu Frank-Walter Steinmeier, Președintele Republicii Federale Germania.

"Simbolismul acestei vizite este cu atât mai mare cu cât ea are loc în timpul pandemiei Covid-19, timp în care, în Germania, sunt în vigoare restricții dure de contact și călătorie. În pofida acestora, suntem aici - și apreciem enorm acest gest de prietenie, interes și solidaritate pentru țara noastră. Republica Moldova și Republica Federală Germania au o agendă robustă în plan bilateral, în context regional și european. Îmi doresc consolidarea și valorificarea maximă a relației noastre, foarte speciale pentru țara mea. Mulțumesc pentru faptul că ne sunteți alături, inclusiv în pandemie. Germania pe parcursul întregului an trecut, dar și în anul acesta, ne-a oferit echipamente de protecție, utilaje medicale, și ne-a ajutat să accesăm vaccinuri în timp util. Cea mai recentă donație, oferită prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, a sosit în Republica Moldova două zile în urmă. Datorită acestui sprijin generos, medicii moldoveni și lucrătorii din prima linie sunt protejați, și pot salva vieți."

La fel, Maia Sandu a discutat cu președintele Germaniei despre situația politică și de securitate din Moldova.

"Suntem îngrijorați de tensiunile înregistrate în ultima perioadă. Stabilitatea în vecinătatea estică europeană este o precondiție esențială pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată ea este importantă și pentru Uniunea Europeană, care își dorește pace la frontieră și un dialog constructiv cu țările Parteneriatului Estic și cu Rusia. Am discutat și despre evoluțiile politice din țara noastră. Eu am mers în alegerile prezidențiale cu un mesaj de combatere a corupției și de reformare a justiției - mesaj sprijinit de aproape un milion de alegători, cel mai mare număr de voturi acordat unui președinte de la independență. Acest vot arată că oamenii cer curățarea sistemului politic și public de corupție, oamenii vor justiție și bună guvernare. În iulie 2021, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. Sper că, și la aceste alegeri, cetățenii vor sprijini forțe politice care vor și pot face reforma justiției și care vor crea oportunități economice acasă pentru ca oamenii să nu fie forțați să plece din țară. Am încrederea că autoritățile germane vor crea condiții pentru ca cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Germania să poată vota în siguranță, pe 11 iulie, în pofida pandemiei."

Președintele Republicii Moldova a mai menționat că Germania este unul dintre partenerii comerciali principali ai țării noastre în Europa, iar nvestițiile germane creează mii de locuri de muncă în industrie și agricultură.

"Suntem pregătiți pentru noi investiții germane. Moldova dispune de personal calificat și ar putea găzdui linii de producție pentru dispozitive și produse medicale destinate pieței europene - o soluție bună pentru producători, care ar reduce astfel costurile de producție și transport.Germania a fost dintotdeauna un partener de încredere pentru Republica Moldova. Asistența germană, oferită prin intermediul Ministerului Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării și prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei sprijină programe de infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală și regională în comunitățile din Moldova, sprijină reforme importante în economie și sectorul sănătății. În 20 de ani, asistența germană pentru Moldova a depășit 290 de milioane de euro."

La fel a fost discutat și subiectul de recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere. Negocierile pentru semnarea unui Acord pe permise urmează să înceapă în viitorul imediat.

"Apreciem disponibilitatea autorităților germane de a renunța la obligativitatea examenului teoretic la conversiunea permisului moldovenesc pe un permis german. Totodată apreciem deschiderea autorităților germane de a semna un Acord privind angajarea cetățenilor Republicii Moldova la munci sezoniere în agricultură în Germania. Contăm totodată pe sprijinul Germaniei în context regional și european. În pofida lipsei de progrese în ultimul an, cauzată de interese politice înguste interne, Republica Moldova este pregătită să avanseze în realizarea angajamentelor sale față de Uniunea Europeană - inclusiv pentru accesarea ajutorului macrofinanciar, necesar în special în contextul crizei economice cu care ne confruntăm -, și o va face după constituirea unui nou Parlament și învestirea unui Guvern reformator cu competențe depline."]