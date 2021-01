Maia Sandu: Dorim să relansăm procesul de apropriere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană

Şeful statului îşi doreşte relansarea procesului de apropiere a ţării noastre de Uniunea Europeană prin reforme democratice şi economice. Declaraţiile au fost făcute în contextul vizitei pe care urmează să o facă la Bruxelles.

"Dorim să relansăm procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin reforme democratice şi economice, care să transforme Moldova într-un stat european. Un stat cu instituţii europene, cu şcoli europene, cu spitale europene, cu drumuri europene, cu un viitor european, care activează exclusiv în interesul tuturor cetățenilor.", a declarat şeful statului, Maia Sandu.

Maia Sandu a anunţat că doar în câteva săptămâni a reuşit să deblocheze relațiile cu vecinii. Preşedintele a precizat că o mare parte a eforturilor diplomatice trebuie să se concentreze pe menţinerea parteneriatului strategic între România, Moldova şi Ucraina.

"Cu România am stabilit să edificăm mai multe conexiuni, poduri şi proiecte comune, care ajută la consolidarea Republicii Moldova ca stat. Dar şi ne-ar permite să ne ancorăm în UE. În Ucraina am avut o vizită foarte bună săptămâna aceasta.", a comunicat şeful statului, Maia Sandu.

În ceea ce priveşte dialogul cu Rusia, Maia Sandu a declarat că îşi doreşte depăşirea problemelor prin respect reciproc şi relații constructive.

"Astfel de relaţie presupune şi respectul pentru neutralitatea noastră inclusiv prin depăşirea situaţiei în care ne aflăm atât în procesul de reglementare Transnistreană, cât şi cea legată de prezenţa trupelor Ruse pe teritoriul ţării noastre. Dar obţinerea acestora se poate face prin dialog şi relaţii de parteneriat.", a afirmat şeful statului, Maia Sandu.

Preşedintele îşi mai propune să consolideze parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, iar Moldova îşi poate aduce aportul prin solidaritate politică sau diplomatică în acele subiecte de politică internațională în care interesele celor două ţări coincid.