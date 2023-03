Maia Sandu, discurs în Parlament: În prezent, Republica Moldova nu este în pericol ca războiul să vină pe teritoriul țării noastre

Republica Moldova nu este în pericol, iar o altă cale de dezvoltare a țării, decât cea a integrării europene, nu există. Este mesajul președintelui țării, Maia Sandu, de la tribuna Parlamentului.

Maia Sandu a ținut un discurs în ședința Legislativului și a menționat că în 2030 Republica Moldova trebuie să fie țară membră a UE.

"Acum e șansa noastră reală de a deveni membru cu drepturi depline a familieiei europene. Avem susținerea statelor UE. Moldovenii au ales calea europeană, dar cât de repede vom ajunge acolo depinde de noi toți. (...) Vrem ca UE să fie la noi acasă. Am ales această cale nu pentru că este ușoară, ci pentru că este unica șansă ca moldovenii să aibă o viață bună, în pace, în casa lor. Este unicul drum care asigură supravețuirea Moldovei ca țară liberă și puternică", a menționat Maia Sandu.

Totodată, șeful statului a venit cu un apel către toate partidele politice: "Fac apel către toate forțele politice să pună aderarea la UE deasupra intereselor înguste și să suțină această cale necondiționat".

Maia Sandu a venit și cu acuzații: "Avem în Parlament deputați angajați de forțe ostile de la Kremlin care au un singur scop: să semene haos, să provoace violență și război. Războiul e condamnat în toată lumea. Dar în Parlamentul nostru sunt și azi persoane care nu văd nicio crimă în invazia Rusiei în Ucraina. Sunt partide care încă nu au condamnat războiul. Opriți dezbinarea, să unim societatea noastră ca toți cetățenii să abă o viață bună".

Președintele țării a mai spus că cei care vor să vadă țara în război trebuie opriți și sancționați.

"Scopul lor este să organizeze destabilizări și să dea jos prin violențe guvernarea aleasă în mod democrat. Însă azi Moldova nu mai este pradă unor asmenea trădători. Unii se fac luntre și punte ca să vândă țara Kremlinului. Gruparea ȘOR are o misiune clară de la Kremlin și FSB să aducă războiul în Moldova", a punctat Maia Sandu.

Președintele țării a solicit Parlamentului și Guvernului să colaboreze cât mai strâns și să conducă în pofida oricăror obstacole pentru schimbarea europeană a țării.

Totodată, Maia Sandu a dat asigurări că Republica Moldova nu este, în prezent, în pericol ca războiul să vină pe teritoriul țării noastre. "Armata rusă nu paote ajunge aici atât cât Ucraina se ține pe picioare și apără și Moldova. Le suntem recunoscători ucrainenilor pentru eroism și dragostea pentru libertate".

Maia Sandu a mai spus că "instituțiile noastre lucrează serios pentru prevenirea acestor încercări de destabilizare".

"Cât voi fi președinte, Moldova va sta dreaptă. Moldova nu este singură, am câștigat respectul țărilor libere și vă asigur că pacea și democrația țării noastre vor fi apărate. Moldova se bucură de sprijin internațional. Partenerii ne ajută și cu bani și cu expertiză pentru schimbările de care are nevoie statul. Am foat auziți și suntem ajutați", a subliniat Maia Sandu.

În timp ce Maia Sandu a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului, în sala de ședințe au fost doar 59 de deputați, opoziția a evitat să asculte mesajul președintelui țării.