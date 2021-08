Maia Sandu despre verişoara sa, angajată la Guvern: Nu este conflict de interese pentru că nu eu am angajat-o

Preşedintele Maia Sandu a recunoscut că purtătoarea de cuvânt a premierului Natalia Gavrilița este verişoara ei. Totuşi, şeful statului insistă că, în acest caz, nu există un conflict de interese, iar ruda sa, Anastasia Taburceanu, a ajuns la Guvern la invitaţia Nataliei Gavriliţa. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.'' - Da, ea este rudă cu mine. Este acesta conflict de interes? Nu este pentru că nu eu am angajat-o şi nici măcar nu am recomandat-o.- Nu aţi dat niciun telefon dumnevoastră?- Nu am dat niciun telefon. Doi, este acesta un beneficiu, eu cred că este mai degrabă un sacrificiu. Ea vine de la un salariu mai mare, la un salariu mai mic. Conflict de interese este dacă este angajată în instituţia mea, dacă este în subordonare directă.''Am încercat să aflăm în baza căror criterii a fost angajată Anastasia Taburceanu şi dacă prim-ministrul nu vede o problemă în faptul că purtătoarea sa de cuvânt este verişoara şefului statului. Printr-un răspuns oficial, Guvernul precizează că la angajarea Anastasiei Taburceanu au fost respectate toate criteriile legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Anastasia Taburceanu a activat în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, USAID Moldova. Anterior, ea a fost şi purtător de cuvânt al Partidului Actiune şi Solidaritate. Anastasia Taburceanu nu a răspuns la telefon pentru un comentariu.