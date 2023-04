Maia Sandu, despre Esaulenco: Este calificat pentru funcţie. Preşedintele îi dă dreptate şi lui Spînu

Fostul director al Serviciului de Informaţii şi Securitate Alexandr Esaulenco este calificat pentru funcţia de ambasador al ţării noastre în Azerbaijan pe care o ocupă din septembrie a anului trecut. Este răspunsul şefului statului în contextul recentelor declaraţii ale secretarului general al Preşedinţiei, Andrei Spînu, care afirmă că Esaulenco, în timpul mandatul său de şef al SIS, ar fi participat la acţiuni de denigrarea şi intimidarea sa, alături de unii alţi reprezentanţi ai structurilor de drept. Atunci Spînu a spus că din acest motiv nu a votat pentru numirea sa în funcţie de ambasador.

"Acelaşi Esaulenco, care a fost şeful SIS-ului. Eu la Guvern am votat împotriva, eu nu am ridicat mâna pentru el şi l-am spus direct în faţă. Nu am ridicat mâna, pentru că cred că este o mare greşeală şi cred că este un semnal prost dat sistemului, când aşa oameni au fost promovaţi în funcţie de ambasador. Nu poţi să construieşti aşa un sistem cu Miţulescu şi alţii şi să crezi că lucrurile merg bine", a declarat Andrei Spînu, vicepreşedinte PAS într-o emisiune, în contextul în care secretarul general al Preşedinţiei ar fi intimidat de un grup de persoane din structurile de drept, pe care le-a numit "băieţi şmecheri".

Spînu s-a referit, în special, la fostul director al Serviciului de Informaţii şi Securitate, Alexandr Esaulenco, şi fostul şef al Direcției urmărire penală din cadrul CNA, Eugeniu Rurac. Ultimul a respins acuzaţiile lui Spînu şi a spus că acesta se victimizează, iar poziţia lui Esaulenco urmează să fie făcută publică de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în condiţiile în care acesta acum ocupă funcţia de ambasador al ţării noastră în Azerbaidjan. De vinerea trecută încă nu am primit vreun comentariu.

Oarecum, Maia Sandu i-a luat apărarea lui Spînu, menţonând că afirmaţiile lui sunt o reacţie la mai multe acuzaţii lansate la adresa sa în spaţiul public.

"Domnul Spînu a venit cu o anumită reacţie la acuzaţiile care tot li s-a adus în spaţiul public, el a zis că vrea transparenţa totală pe tot ce investighează. Şi cred că asta este corect", a punctat şeful statului într-o emisiune de la Pro TV.

Preşedintele Comisiei securitate naţională, Lilian Carp, a declarat că instituţiile de drept trebuie să întreprindă măsuri de autocurăţare, iar cazurile reclamate de Spînu trebuie investigate.

"Dacă se adevereşte, instituţiile o să răspundă. Trebuie Serviciu, în primul rând, să-şi facă curăţenie şi fiecare serviciu şi instituţie, ca persoanele care acţionează ilegal să răspundă pentru acţiunile ilegale pe care se întreprind, indiferent cine sunt ei. Acest atac informativ a venit, din câte vedem, din partea unor reprezentanţi ai Kremlinului la Chişinău", a comentat Lilian Carp.

La o zi după declaraţiile făcute de Andrei Spînu, Partidul Acţiune şi Solidaritate a condamnat faptul că acesta este ţinta unor campanii de denigrare cu falsuri murdare lansate de fugari și grupări criminale afiliate Kremlinului. Spinu atunci a declarat că este vizat în mai multe anchete penale. Până acum însă singura comunicare oficială din partea unei instituţii de drept privind o anchetă care îl vizează personal a venit din partea Centrului Naţional Anticorupţie, care a anunţat că examinează demersul adresat Procuraturii Generale de către Ilan Şor în legătură cu pretinsele conturi bancare deținute în străinătate de fostul vicepremier.