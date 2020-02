Maia Sandu, despre căderea guvernului pe care l-a condus: Era clar că o să ajungem în această situaţie

'' - Atunci când aţi făcut alianţă cu PSRM, aţi anticipat măcar câtuşi de puţin că s-ar putea să ajungem în această situaţie? - Era clar că o să ajungem în această situaţie. Dar nu am avut de ales, aşa cum am mai spus. Nu puteam să reuşim într-o luptă în care erau prezenţi ambii şi Plahotniuc şi Dodon. Trebuia să scăpăm de unul după care să luptăm cu al doilea. Apropo, noi am discutat trei luni de zile cu oamenii. Deci nu a fost o decizie pe care am luat-o a doua zi după alegeri, hai să facem parteneriat politic cu socialiştii'', a spus preşedintele PAS, Maia Sandu.'' Trebuie să spun că i-am crezut mai raţionali pe cei din Partidul Socialiştilor şi în special pe Igor Dodon şi am crezut că o să ne lase până la sfârşitul lunii decembrie, pentru că dacă mai rămâneam în oficiu încă două săptămâni am fi debursat încă 30 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. După noi era total iraţional să dai jos Guvernul ştiind că după aia o să-ţi ia mult timp ca să poţi să aduci aceşti bani şi ca bugetul are nevoie de aceşti bani''Maia Sandu a mai declarat că, de la căderea Guvernului condus de ea, nu a discutat niciodată cu preşedintele Igor Dodon. Mai mult, liderul PAS spune că şeful statului este, în prezent, principalul vinovat de situaţia proastă în care se află ţara noastră. Potrivit Maiei Sandu, din cauza lui Dodon Republica Moldova a fost privată de fonduri externe, iar schemele de corupţie au fost redeschise. Purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale, Carmena Lupei, nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile Maiei Sandu.