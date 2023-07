Maia Sandu, de Ziua SUA: În calitate de parteneri puternici, vom continua să fim împreună pentru democrație, drepturile omului și pace

„În calitate de parteneri puternici, vom continua să fim împreună pentru democrație, drepturile omului și pace. Le doresc tuturor americanilor o sărbătoare plină de speranță și unitate,” a scris șeful statului pe Twitter.

Happy Independence Day, America! ????????



Your spirit of freedom inspires us all. As strong partners, we’ll continue standing together for democracy, human rights and peace.



Wishing all Americans a joyous celebration filled with hope and unity.