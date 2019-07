Maia Sandu crede că vor avea loc alegeri anticipate

Foto: publika.md

Prim-ministrul Maia Sandu e sigură că vom avea parte de alegeri parlamentare anticipate. Totodată, șefa Guvernului speră că se va menține la putere măcar un an. Declarația a fost făcută de Maia Sandu pentru postul de radio Libertatea, în timpul vizitei de la Kiev.



"Eu cred că la noi vor avea loc alegeri anticipate. Nu pot să spun când. Știu cât durează construcția instituțiilor de stat. Consider că, în câteva luni, pot fi curățate aceste instituții și mai este nevoie de câteva luni ca acolo să fie oameni care să înceapă reformele din interiorul sistemului. Asta ne dorim. Adică, eu îmi doresc ca această guvernare să se mențină cel puțin un an", a declarat premierul Maia Sandu.



De aceeaşi părere este şi ministrul de Externe, Nicu Popescu. Acum o lună, în cadrul unei întrevederi cu diaspora moldovenească la Washington, șeful diplomației a declarat că executivul din care face parte va eșua și că în următorii zece ani vom avea cel puțin zece prim-miniștri.