Maia Sandu: Contractul dintre Moldovagaz şi Gazprom ar trebui făcut public

Maia Sandu s-a răzgândit. Dacă în campania electorală pentru prezidenţiale ea le spunea alegătorilor că Republica Moldova are nevoie de un lider care să obţină un preţ mai mic la gaz, acum Sandu întreabă jurnaliştii unde au mai văzut şefi de stat care să se implice în astfel de negocieri.



"Gazprom este o întreprindere comercială. Unde aţi văzut dumneavoastră ca un şef de stat să se implice în afacerile dintre doi agenţi economici. Repet conform legii aceste lucruri se rezolvă la nivel de întreprinderi", a declarat Sandu.



Totuşi, în toamna anului 2020, atunci când Maia Sandu se afla în campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, ea spunea exact opusul:



"Unde este contribuţia şi unde este prietenia lui Igor Dodon cu Federaţia Rusă ca se ne ajute pe noi ca cetăţeni, pentru că pe noi asta ne interesează, care este beneficiul pentru oameni? Da, noi vrem gaze naturale mai ieftine, asta este normal să vrem şi vrem conducători care pot să obţină acest lucru".



Potrivit Maiei Sandu, contractul dintre Moldovagaz şi Gazprom ar trebui făcut public, însă deocamdată, nu este clar cum se poate de făcut acest lucru:



"Dacă se poate obliga Moldovagaz şi Gazprom ca să facă public acest document vă invit şi pe dumneavoastră să investigaţi cum am putea contesta caracterul confidenţial al acestui contract".



Totodată, şeful statului încearcă să asigure cetăţenii că în contract nu există clauze secrete:



"Din câte cunosc eu şi eu am văzut părţi din acest contract, în special m-ar interesa să văd formula, nu există prevederi speciale pe regiunea transnistreană şi nu are nimic plecarea domnului Kulminski cu acest contract".



În cadrul conferinţei, şeful statului a fost întrebat de ce nu a graţiat-o pe femeia cu cinci copii, care a fost condamnată la închisoare pentru că nu a restituit un împrumut de 8 mii de euro.



"Atunci când a ajuns dosarul la mine pe masă aceste detalii despre faptul că femeia are cinci copii nu au fost prezente acolo, eu când am semnat nu am ştiut despre situaţia ei familială am aflat din ceea ce aţi prezentat dumneavoastră în presă, uneori mai bine intenţionat, alteori mai puţin bine intenţionat", a spus şeful statului.



Femeia va fi invitată încă o dată la preşedinţie săptămâna viitoare:



"Sancţiunea pentru această femeie nu a fost una corectă din start chiar dacă este escrocherie să admitem pentru 8 mii de dolari să se dea şase ani de închisoare şi dincolo vedem hoţi de miliarde. Va mai fi un interviu săptămâna viitoare la comisia de graţiere. Sper că săptămâna viitoare voi putea să iau o decizie finală".



Maia Sandu a fost întrebată şi de ce vila prezidenţială de la Condriţa nu şi-a găsit încă o utilitate după aproape un an de mandat. Anterior Sandu a spus că aceasta ar putea fi oferită ca spaţiu de activitate pentru oamenii de cultură.



"Punerea în aplicare a acestor idei ar presupune nişte investiţii acolo, de exemplu sistemul de canalizare trebuie schimbat înainte să aducem nişte oameni acolo nişte oameni de cultură care să poată să folosească această clădire", a declarat Maia Sandu



Conferinţa în care şeful statului a răspuns întrebărilor venite din partea presei a durat două ore.