Maia Sandu condamnă atacul cu rachete rusești asupra Odesei: E sfâșietor să urmărești scenele de distrugere din Odesa, oraș drag multor moldoveni

„Condamnăm atacurile aeriene continue ale Rusiei asupra orașelor pașnice, cartierelor rezidențiale și @UNESCO centru istoric conservat. Inimile și mințile noastre sunt cu Ucraina”, a mai scris președintele.

It's heart-wrenching to follow the scenes of destruction in Odesa, a city dear to many Moldovans.



We condemn Russia's continued air assaults on peaceful cities, residential districts, and the @UNESCO preserved historic centre.



Our hearts and minds are with Ukraine.