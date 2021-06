Maia Sandu: CEC a acţionat în interesele lui Igor Dodon. REACȚIA liderului PSRM

"Mie mi se pare ciudat că, după ce Comisia Electorală Centrală le cere oamenilor să se înregistreze ca să aibă informaţii mai bune unde şi câţi oameni sunt ca să ia o decizie corectă, vine cu decizia care nu îmbunătăţeşte situaţia deloc în comparaţie cu anul trecut. Este foarte clar că lui Igor Dodon îi este frică de votul diasporei", a menționat Maia Sandu."Ce căutaţi pe naiba? 150 de secţii de votare înmulțit la 5 mii de buletine egal 750 de mii de cetăţeni pot să voteze. Recordul a fost anul trecut 250 de mii de oameni. Votaţi", a spus Igor Dodon." -Comisia Electorală Centrală trebuie să vină cu reguli foarte clare referitor cu acest fenomen care se numeşte transportarea cu autobuze. Noi ştim că în mare parte asta este cumpărarea de voturi".Şeful statului a mai fost întrebată şi despre acuzaţiile lansate de reprezentanţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor, precum că s-ar implica în campanie de partea Partidului Acţiune şi Solidaritate."Sunt absurde aceste acuzaţii. Eu am promis oamenilor să lucrez pentru ei, să contribui la rezolvarea problemelor lor şi nu am de gând în oficiu pentru trei luni, pentru că în Republica Moldova sunt alegeri", a precizat Maia Sandu."Noi am văzut ce înseamnă o coaliţie cu socialiştii în trecut şi că aceasta coaliţie nu este interesată, deci socialiştii nu au fost interesaţi în rezolvarea problemelor cetăţenilor", a menționat președintele țării.Recent, liderul Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, a îndeamnat Partidul Acţiune şi Solidaritate să nu repete situaţia din 2019, când cei de la PAS s-au angajat de mai multe ori să nu facă niciun fel de coaliţie cu socialiştii, dar, într-un final, au procedat invers. În cadrul unei intervenţii pe pagina sa de Facebook, Dodon a mai declarat că, după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, formaţiunile care vor ajunge în viitorul legislativ trebuie să se aşeze la masa de discuţii pentru a găsi un compromis şi a evita o criză politică.