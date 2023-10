Maia Sandu: Aderarea la UE nu este o alegere politică, dar este singura cale de a menţine securitatea Republicii Moldova

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europena nu este o alegere politica, dar este singura cale de a menţine stabilitatea, pacea si securitatea ţării noastre. Declaraţia a fost facută de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susţinută la Chişinău.

„Am avut o discuție bună despre situația din Republica Moldova și progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeana. Am reiterat, ca Republica Moldova face tot ce îi stă în putință pentru a-și asuma angajamentele. Toate instituțiile nostre sunt implicate in mod plenar in acest proces pentru ca acest deziderat să devină realitate”, a declarat Sandu.

La rândul său, Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la blocul comunitar şi a reiterat solidaritatea UE faţa de ţara noastră.

„Faceți progrese extraordinare. Sunt impresionată de eforturile Moldovei în acest procesul de aderare la UE. În continuare, vă încurajez să participați activ în acest proces. Moldova a parcurs o cale atât de lungă și grea, precum amenințările ruse, dar și atacurile hibride. Solidaritatea UE față de Moldova este de neclintit”, a precizat Ursula von der Leyen.

Mai jos vedeţi Declarația Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen:

"Stimată doamnă Președintă von der Leyen, dragă Ursula, mă bucur că ne vedem la Chișinău pentru a doua oară în acest an. Vizita Dumneavoastră aici, la noi, reprezintă un semnal important de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru care vă suntem recunoscători. Am avut astăzi o discuție foarte bună despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.