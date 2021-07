Maia Sandu, ACUZATĂ de grave atentate la independenţa justiţiei şi la valorile democratice

"Actiunea unilaterală a Preşedintei Maia Sandu, de a revoca, de la sine putere, un act administrativ, prin care un judecător a fost numit într-o funcţie de conducere, la propunerea CSM, ca urmare a parcurgerii procedurilor constituţionale şi legale, care nu au fost anulate de o instanţă de judecată printr-o hotărâre irevocabilă, constituie o atitudine specifică regimurilor totalitare, fiind străină de litera şi spiritul valorilor europene si democratice", se arată în declaraţia semnată de Asociația Magistraților din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului și Asociația Procurorilor din România.



"Cum adică să vii în funcţie de preşedinte al unei ţări, pe un val de promovare a valorilor europene şi a respectului faţă de justiţie şi pe lupta anticorupţie şi să revoci din funcţie printr-un decret, un decret de numire a unui preşedinte de instanţă pentru că la data când s-a făcut concursul au existat nereguli. Aşa ceva este inadmisibil. Trebuie de arătat clar ce nereguli s-au constatat", a menționat Florica Roman, președinte al Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului.



Preşedintele Asociației Magistraților din România, Andreea Ciucă spune că decretul de revocare a decretului de numire din funcţie a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău este bazat doar pe presupuneri în privinţa concursului desfăşurat acum un an, nefiind aduse argumente juridice.



"Am solicitat public să nu fie folosită justiţia în bătăliile politice ci ca pilon cum am zis al democraţiei să se respecte independenţa justiţiei. Justiţia nu poate fi folosită ca monedă electorală în contextul nerespectării independenţei acesteia", a spus Andreea Ciucă.



Întrebată în cadrul unei emisiuni televizate despre criticile aduse de magistraţi români, preşedintele Maia Sandu a evitat să explice care a fost temeiul de anulare a decretului de numire în funcţie a lui Clima, dar a spus că acuzaţiile lansate de peste a spus că acuzaţiile lansate de peste Prut au conotaţie electorală.



"Nu ştiu dacă CSM din România le-a permis să facă campanie acestor asociaţii în Republica Moldova pentru că e campanie electorală. Această decizie a mea de revocare din funcţie lui Clima s-a întâmplat o lună în urmă. Reacţia vine acum peste o lună în preajma alegerilor, e clar că este campanie electorală", a menționat Maia Sandu.



În replică, președinte al Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Florica Roman spune că e atunci când instituţiile statului admit astfel de abuzuri e absolut firesc să apară critici.



"Cum adică o instituţie nu poate fi criticată?! Numai în stalinism o instituţie nu putea fi criticată. Critica este o chestie democratică", a subliniat președintele Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor.

Şi reprezentanţii Asociaţiilor juridice din Moldova au criticat anterior decizia Maiei Sandu privind revocare decretului prin care Vladislav Clima a fost numit preşedintele Curţii de Apel Chişinău. Ei au declarat că acest lucru este un atentat la independenţa judecătorilor, iar, fără asta, nu poate exista un stat de drept, pentru care militează preşedintele ţării. La rândul său, Vladislav Clima a calificat drept ilegal decretul Maiei Sandu şi a anunţat că îşi rezervă dreptul să conteste în instanţa de judecată.