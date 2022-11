Maia Sandu a mers la Naslavcea. Oamenii s-au plâns de incident, dar şi de sărăcie

Şocul localnicilor din Naslavcea după incidentul de luni, cândîncă nu a trecut. Pe lângă spaima pe care o trăiesc, 21 de familii sunt preocupate de repararea daunelor. Bucăţi din racheta rusească au stricat geamuri şi acoperişuri. Potrivit primarului localităţii, Fiodor Mironov, pagubele se ridică la aproape 68 de mii de lei. Preşedintele Maia Sandu a mers la Naslavcea la patru zile după incident pentru a discuta cu localnicii şi a vedea starea de lucruri. Localnicii au profitat de prezenţa ei şi s-au plâns de problemele cu care se confruntă în aceste vremuri de criză.

Echipa noastră de filmare a intrat în una din cele 21 de gospodării care a suferit pagube după incidentul de luni. Nenorocul a fost ca bucăţi din racheta rusească să afecteze locuinţa unei bătrâne. Când a retrăit momentul de acum câteva zile, femeia a izbucnit în lacrimi. Cu o pensie de doar două mii de lei ea spune că nu are pe ce cumpăra lemne, darămite să-şi repare acoperişul şi geamurile sparte.

"M-am speriat. Eram singură acasă. Stăteam acolo afară. A zburat ceva în colţul cela şi a căzut dincolo. S-a auzit un zgomot puternic.Cred că o să cumpăr nişte peliculă şi o să acopăr. Sticla este scumpă", ne-a povestit bătrâna.



Alt localnic din Naslavcea ne-a spus că speră să-l ajute băiatul ca să repare daunele provocate de racheta rusească, în timp ce o femeie ne-a spus că n-a aşteptat ajutorul promis de autorităţi şi a reparat daunele din resursele proprii.

Autorităţile locale au dat asigurări că toate cele 21 de gospodării, care au avut de suferit vor primi ajutor financiar pentru a repara daune, inclusiv cei care au investit bani proprii.



"Valoarea pagubelor se ridică la 67.600 de lei. Aceste resurse, din păcate, nu le deţin în bugetul local. Ne-am adresat Consiliului Raional. Sper că în timpul apropiat oamenii vor primi aceşti bani", a declarat primarul Fiodor Mironov.



În timp ce primarul nu este foarte sigur când vor fi oferiţi banii localnicilor, premierul Natalia Gavriliţa a declarat, miercuri, la şedinţa de Guvern că statul a reacţionat promt şi a reparat mici daune.



"Am văzut că în acest caz statul a reacționat prompt, a reparat mici daune care au fost făcute la casele oamenilor și anume așa trebuie să reacționeze instituțiile statului și să fie alături de oameni atunci când se întâmplă o astfel de tragedie, adevărată tragedie", a declarat premierul Natalia Gavriliţă.

La patru zile de la incident, preşedintele Maia Sandu a mers la Naslavcea pentru a discuta cu oamenii şi a vedea starea de lucruri după cele întâmplate.



"Trebuie să ştiţi că pentru noi pacea e cea mai importantă. Securitatea voastră, a tuturor cetăţenilor noştri este cea mai importantă. Facem tot ce ne stă în puteri pentru a menţine pacea şi securitatea. Din păcate, nu depinde totul de noi. Ministerul Apărării, dar şi alte organe de stat, vor face tot ce pot pentru ca asemenea situaţii să nu se mai repete", a declarat Maia Sandu în faţa locuitorilor veniţi la întâlnirea cu ea.



Locuitorii satului Naslavcea au profitat de vizita preşedintelui pentru a se plânge de problemele cu care se confruntă, mai ales, de ordin financiar.

"- Eu lucrez la oficiul poştal şi am salariu de 1215 lei. Deservesc tot satul. Ce fel de salariu e acesta?

- De ce aveţi aşa salariu mic?

- Pentru că aşa sunt salariile.

- Avem lege, care spune că salariul minim este 3500 de lei.

- Unde e asta? Poate e acolo, la voi, dar nu la noi"



"- La noi pensia cea mai mare este de 3000 de lei. Încercaţi să trăiţi cu aceşti bani.

- Mama mea are aceeaşi pensie, e chiar sub trei mii de lei. - Dar dumneavoastră o ajutaţi.

- Da, eu o ajut. Altfel nu se poate.

- Da, dar eu nu pot s-o ajut, nu am de unde.

- Vă înţeleg.

- Şi cum să trăim? Şi în această situaţie se află tot satul nostru."



Au fost şi din cei care s-au declarat mulţumiţi şi înţelegători cu situaţia de criză în care se află ţara.

"Eu primesc pensie 1600 de lei. Sunt mulţumit. De dragul democraţiei trebuie să răbdăm", a spus un bătrân, locuitor al satului Naslavcea.

Incidentul de la Naslavcea s-a produs luni dimineaţă, în jurul orei 9:00. Momentul când o rachetă rusească a fost doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean, a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Din fericire, atacul rusesc nu a afectat barajul Dnestrovsk, aflat la 10 kilometri de satul Naslavcea. În schimb, au fost atacate componentele electrice aferente barajului ucrainean, vizate fiind transformatoarele electrice.

La scurt timp după atac, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a convocat de îndată şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale locale. Au fost prelevate probe şi audiaţi martori ai incidentului. Totodată, Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a dispus supravegherea aeriană a spațiului în zona de frontieră cu Ucraina, iar sectoarele poliției de frontieră Otaci și Ocnița activează în regim special.

Iar Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că incidentul este documentat de o echipă condusă de un procuror.

Potrivit șefului poliție de frontiera, Rosian Vasiloi, rămăşiţele căzute pe teritoriul Republicii Moldova au fost ridicate și supuse expertizei pentru a stabili exact cui aparține și dacă este într-adevăr vorba de o racheta. Totodată, pe marginea acestui incident a fost inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțe. De caz se ocupă PCCOCS.