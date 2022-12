Maia Sandu a avut o întrevedere cu premierul nipon, Fumio Kishida. Despre ce au discutat

Președintele țării, Maia Sandu, a discutat, la Tokyo, relațiile moldo-japoneze cu premierul nipon, Fumio Kishida. Interlocutorii au vorbit și despre cum putem extinde cooperarea existentă.

Șefa statului a mulțumit premierului Kishida pentru asistența de dezvoltare, de care Moldova beneficiază de mulți ani din partea Guvernului de la Tokyo. La fel, și-a exprimat recunoștința pentru asistența care ne ajută să îmbunătățim calitatea serviciilor publice, inclusiv în sănătate, să creștem performanța sectorului agricol și să dezvoltăm economia.

„De exemplu, în acest an, primim asistență pentru procurarea echipamentelor pentru stingerea incendiilor - 19 autospeciale in valoare de 12 milioane de euro. De asemenea, din banii Japoniei urmează să fie achiziționate echipamente performante, în sumă de circa 8 milioane de euro, care vor ajunge la cinci spitale mari din țară: Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Recent, am primit un lot de echipamente medicale, în valoare de circa 1,3 milioane de euro, pentru laboratoarele din gestiunea Agenției Naționale de Sănătate Publică”, a menționat șeful statului.

Maia Sandu a vorbit cu premierul Kishida și despre consecințele războiului Rusiei contra Ucrainei pentru țara noastră, inclusiv crizele cu care ne confruntăm din această cauză, cea mai gravă fiind criza energetică. În acest context, Maia Sandu a menționat că suntem interesați în dezvoltarea inițiativelor comune care să ne ajute să accelerăm asigurarea securității energetice a țării noastre.