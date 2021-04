Maia Sandu a anunțat ce salariu primește în calitate de șef de stat

Pentru funcția de șef al statului, Maia Sandu spune că primește un salariu lunar de 15.600 de lei și nu beneficiază de alte bonusuri. Dezvăluirile au fost făcute de către președintele țării în cadrul emisiunii „Cotidianul LIVE”.

"Am un salariu net de 15.600 de lei. Bonusuri nu am. Nu știu de al 13-lea salariu. Nu am ajuns acolo. Raportat la pensia medie, e un salariu foarte mare. Raportat la alte salarii pe care le primesc unii funcționari, e puțin. Un Guvern responsabil trebuia să limiteze salariile exagerate pentru că suntem în criză, acum în perioada de pandemie. Primesc salarii mari șefii de agenții care nu fac nimic. Salariul pe care îl primesc e un salariu foarte bun pentru mine, un salariu mare în comparație cu cel pe care îl primesc unii cetățeni. Alte benficii sunt paza și mașina de serviciu", a menționat Maia Sandu.