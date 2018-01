MAI vrea să înlocuiască frica oamenilor de poliţie cu respectul şi siguranţa prin implementarea conceptului de Poliţie Comunitară

Un grup format din medici, profesori şi poliţişti, îşi vor uni forţele pentru a veghea ordinea publică. Ei vor ajuta poliţiştii să prevină diverse infracţiuni.

Proiectul Poliţiei comunitare va fi implementat în ţara noastră până la sfârşitul acestui an, iar experienţa a fost preluată din SUA.



"Noi trebuie să pornim de la premisa că poliţia este în spijinul cetăţeanului şi această afirmaţie noi o privim în profunzime. Acest concept aprobat în aceste zile de Guvern vine să implementeze afirmaţia despre care am vorbit prin acţiuni complete. Noi vrem să fim un organ care serveşte cetăţeanului şi documentul de care am vorbit descrie planul şi paşii pe care noi urmează să-i implementăm în decurs de patru ani pentru ca cetăţeanul să simtă că poliţia este în sprijinul său şi este prietenoasă.

În ultimul an noi am crescut aproape dublu în ceea ce priveşte încrederea faţă de poliţie, iar acest lucru se datorează anume implemetării anumitor procedee din activitatea poliţienească comunitară. Poliţia Comunitară nu este un serviciu nou în cadrul poliţiei este o activitate nouă, o abordare nouă în privinţa cetăţeanului." a spus Alexandru Pânzari şeful Inspectoratului General de Poliţie.



O sută de poliţişti sunt deja sunt pregătiţi pentru o colaborare mai bună cu societatea. Este vorba despre inspectori din Sângerei, Cahul, Anenii Noi şi Comrat, acolo unde a fost lansat un proiect pilot. Şi în sectorul Buiucani din Capitală fost pusă în practică noua structură.



"Chiar s-a mărit numărul de petiţii, de cereri. Chiar avem copii, dacă avem wi-fi gratuit, vin şi se joacă, intră aici, se joacă, desenează. Suntem prietenii copiilor. Nu era aşa, aveam un sediu cu trei birouri, unde...vă daţi seama", susţine Sergiu Muruz şef al sectorului nr.3 al IP Buiucani.



Scopul proiectului este de apropia poliţiştii de cetăţeni.



"Poliţiştii vor fi orientaţi pentru a cunoaşte comunităţile care le deservesc, să cunoască problemele cu care se confruntă", a declarat Vladimir Cazacov, şeful adjunct al Direcției Generale Ordine Public, manager de proiect.



Oamenii salută iniţiativa şi spun că forţele de ordine trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de cetăţeni.



"Tot timpul lumea are nevoie să se adreseze, sunt probleme. Cred eu că în fiecare zi este loc pentru a schimba orice atitudine."



"Pentru că oamenii se tem de poliţie, dacă ar fi puţin mai prietenoşi, cred că ar spune şi problemele care le au."



"Mă vede de multe ori după amiază şi zice: "Daţi-mi voie să vă ajut" şi spun "Mulţumesc" Mulţi sunt buni la noi, lumea cumva se schimbă."



Conceptul de Poliție Comunitară a fost implementat cu ajutorul partenerilor de dezvoltare şi Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova.