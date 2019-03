MAI UŞOR SĂ TRECI LA CASĂ NOUĂ. În acest an, piaţa imobiliară a înregistrat un record istoric

În 2018, piaţa imobiliară a înregistrat un record istoric şi a depăşit 28 de mii de tranzacţii. Potrivit Serviciului Cadastral, anul trecut, moldovenii au cumpărat cu peste şapte la sută mai multe locuinţe decât în 2017. Experţii spun că acest lucru se datorează faptului că ipotecile au devenit mai accesibile, dar şi aprecierii leului faţă de euro.

Din toate locuinţele vândute în 2018, peste 20 de mii reprezintă apartamente, iar aproape opt mii au fost case.

Anul trecut s-au vândut cu peste două mii 160 de locuinţe mai mult faţă de 2017.

Datele de la Cadastru arată că 36 la sută din totalul de locuinţe au fost cumpărate prin ipotecă, cu trei puncte procentuale mai multe decât în 2017.

Potrivit expertului IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniţă, acest lucru a fost se explică prin faptul că că ipotecile au devenit mai accesibile.

"Anul trecut noi am avut o explozie, nu mă tem să spun cuvântul, am avut o explozie a tot ce înseamnă credite ipotecare. Deci în primul rând, ele au crescut. Dacă înainte maxima a fost şase mii de apartamente procurate în ipotecă, noi anul trecut, în 2018, am avut opt mii de apartamente luate în ipotecă", a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice, IDIS Viitorul.



Expertul economic mai spune că anul trecut, puterea de cumpărare a moldovenilor a crescut cu aproape 20 la sută în comparaţie cu 2017. Altfel spus, în 2018, moldovenii aveau nevoie de 9,4 salarii medii anuale pentru a-şi cumpăra un apartament de 70 de metri pătraţi, iar în 2017, de 11,2 salarii medii anuale. Acum, leafa medie lunară a ajuns la 325 de euro pe lună.



"Spre comparaţie, dacă acum în 2007, 2008, îţi trebuiau 36 de salarii anuale, deci 36 de ani trebuia să lucrezi ca să-ţi iei un apartament de 70 de metri pătraţi", a spus Veaceslav Ioniță, expert în politici economice, IDIS Viitorul.



Şi agenţii imobiliari spun că numărul de clienţi a crescut. Între companiile de construcţii există o competiţie sănătoasă, iar asta duce la apariţia ofertelor bune pe piaţă. Agenţii de susţin că programul "Prima Casă" oferă condiţii mai bune decât ipotecile simple.



"Băncile vin cu foarte multe oferte atractive. Cu doar 10 la sută din costul apartamentului devin proprietari, deci respectiv, din considerentul acesta au şi crescut vânzările", a declarat Marina Muntean, membru al Uniunii Agenţiilor Imobiliare.



Oamenii susţin că acum este mai simplu să-şi cumpere o locuinţă.



"Sunt multe propuneri interesante acum, de aceea oamenii îşi pot cumpăra, îşi pot permite, poate şi salariile s-au schimbat. Am cunoscuţi care şi-au cumpărat locuinţe, care deja s-au mutat. "



"Desigur că acum şi dobânzile la ipoteci sunt mai mici decât cu zece ani în urmă. Chiar mulţi îşi cumpără apartamente."



Experţii susţin că în următorii doi ani preţurile imobilelor vor rămâne la fel, întrucât există încă multe blocuri în Chişinău în care nu s-au vândut toate apartamentele, dar şi care nu au fost date în exploatare.