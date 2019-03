Mai trişti ca noi, dar plini de viaţă. Copiii cu sindromul Down din ţara noastră au avut parte de o sărbătoare veselă

Trăiesc printre noi, dar mai rar sunt acceptaţi de societate, deşi avem multe lecţii de învăţat de la ei. Vorbim despre copii care au fost diagnosticaţi cu sindromul Down.

În Capitală a fost organizată o adevărată sărbătoare, unde peste o sută de copii diagnosticaţi cu această boală au dansat, au cântat, au defilat pe scenă şi au recitat poezii. Evenimentul anticipează Ziua mondială a Sindromului Down, marcată pe 21 martie.



Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Sunshine.



"Mie îmi place să cânt, să dansez, să mă distrez. Îmi place să citesc, să scriu la şcoală", a spus Beatrice Arion, elevă.

"Trebuie şi mai multă înţelegere cu dânşii şi mai multă răbdare, într-adevăr. Dar timpul practic numai pentru ea. Ei trebuie încadraţi în societate, nu trebuie de dat în grădiniţe speciale", a menţionat Tatiana Arion, mama.



"Am aflat atunci când am născut fetiţa. Toate cele necesare pe parcurs am început să le percep. O atenţie extraordinară este nevoie, dragoste din partea părinţilor şi copiilor din jurul lor şi trebuie să ne adresăm la ei ca un simplu copil", a explicat o femeie.



"Le place să facă tot, dar le vine greu şi ai nevoie ca să îi îndrumezi, ca să le dai idea ce să facă mai departe. Ei sunt drăguţi, sunt cumiţi, sunt bravo şi cu plăcere faci tot pentru ei", a punctat o femeie.



Şi pentru că nici o sărbătoare pentru copii nu trece fără clovn, acesta şi-a făcut apariţia.



Copii au dansat alături de Serj Cuzencov, Aurel Chirtoacă şi Adrian Ursu. Cei care au venit să le creeze o atmosferă magică copiilor.



"Ei sunt foarte deschişi, îşi exteriorizează emoţiile foarte sincer, uneori exagerat şi iarăşi ce e exagerat. Dacă e bucurue atunci să fie la superlativ . Asta mă bucură cel mai mult şi mă face să particip în continuare la eveniment", a precizat Adrian Ursu, interpret.



"Cu siguranţă e o lecţie, atunci când mergi acasă după întâlnirile cu ei, tu înţelegi cât este de bine, cât este de frumos, pentru că ei au o energie şi o căldură nespus de mare şi de puternică", a declarat Aurel Chirtoacă, interpret.



Preşedinta Asociaţiei Sunshine are şi ea o fetiţă de doi ani şi jumătate diagnosticată cu această boală.



"Sperăm să dispară toate prejudecăţile şi toate miturile care se referă la aceşti copilaşi. Prin acesta noi vrem să aratăm că toţi copiii se distrează la fel, se bucură de viaţă la fel şi trebuie să fie mai înţelegători faţă de toţi cei din jur", a subliniat Ala Burlaca, organizatoare.



Anual, în Republica Moldova se nasc aproximativ 50 de copii cu Sindromul Down.