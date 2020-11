Mai rău ca la sat: Drumul de pe o strada de la Ciocana, deteriorat și plin de noroi la fiecare ploaie

Traiul pe care îl duc oraş este mai rău ca la sat. De această părere sunt câteva familii care locuiesc pe stradela Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al Capitalei. Oamenii se plâng că drumul de lângă casele lor este într-o stare deplorabilă, iar la fiecare ploaie grădinile le sunt inundate. În plus, prin regiune nu trece niciun transport public."Aşa arată drumul care trece pe lângă casele oamenilor. Înainte, această porţiune era asfaltată, acum este plină de gropi şi noroi, în special când plouă. O problemă şi mai mare pentru localnici este faptul că pe aici trec zilnic zeci mașini de mare tonaj."Maria Postolachi are 84 de ani şi este cea mai în vârstă locuitoare de pe această stradelă. Femeia locuieşte singură şi iese rar din casă, mai ales din cauza lipsei transportului public."Eu nu mă duc nicăieri, pentru că am fractură la şold şi îmi este greu să merg.Vecinii mă mai ajută. Când am nevoie de ceva, mă duc la ei."Alţi locuitori din zonă spun că nici dacă au maşină proprie nu pot ajunge departe."La fel ca toţi, votăm, achităm impozite. Trebuie şi ei să ne audă, măcar să repare drumul şi să cureţe pârâul.""E rău, ne stricăm maşinile. Avem şi noi două maşini aici în mahala. Până la troleibuz să ne ducem, sunt vreo trei kilometri. Nici transport, nimic. Noroi, e mizerie mare aici."Deşi drumul este distrus, unii şoferi aleg să meargă pe aici, pentru a evita ambuteiajele din oraş."E foarte rău drumul. De dorit să-l repare, pentru că e mult transport. Mergi pe aici şi nu blochează oraşul.""De 17 ani merg prin aceste gropi, deja nu mai am nicio părere. Mergeţi şi în partea cealăltă, este şi mai "bun" drumul."Localnicii spun că s-au adresat de mai multe ori autorităţilor, însă lucrurile nu s-au schimbat."Trăim mai rău ca cei de la sat. Ne este tare greu, dacă plouă, eu nu pot să ies nici în stânga, nici în dreapta. Trebuie să iau barca."Am încercat să discutăm despre această situaţie cu conducerea Preturii Ciocana, însă pretorul Sinilga Şcolnic nu a fost de găsit la telefon.