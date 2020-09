MAI PUŢINI DOVLECI: În urma secetei, aceștia vor fi mai mici în dimensiuni

Seceta și capriciile vremii i-au afectat în acest an și pe crescătorii de dovleci. Pe lângă faptul că vor fi mai puține, fructele vor fi, de această dată, și mai mici ca mărime. Chiar dacă par mai puțin pretențioase, cultura necesită o îngrijire aparte, iar cel mai important lucru este irigarea. Ion Ciocan este unul dintre cei mai importanți crescători de dovleci din Republica Moldova și iniţiatorul festivalului gastronomic Bostaniada. Agricultorul spune că, în acest an, recolta lasă de dorit.''Anul trecut dovlecii ajungeau până la 505 kg. Anul acesta dovlecii nu-s mari. Nu au avut condiţii climaterice, a fost întâi îngheţuri, apoi călduri foarte mari.''În anul 2012, Ion Ciocan a organizat primul festivalul etno-gastronomic Bostaniada, în satul Lozova, raionul Străşeni, care avea drept scop promovarea turismului rural şi a bucatelor din dovleac. Cu trei ani mai târziu, însă, brandul a fost preluat de altcineva.''Probleme au apărut şi eu nu înţelegeam, dar în anul 2012 pe ascuns l-au înregistrat, fără ca să ştiu şi am fost deposedat de numele Bostaniada. Eu cred că acest festival nu o să mai aibă viaţă, noi l-am făcut cu mult suflet.''În 2015 s-a mutat cu traiul din Lozova în Cobusca Veche din raionul Anenii Noi unde s-a apucat din nou de grădinărit.''Acesta este un dovleac japonez şi l-am încrucişat cu unul englez şi s-a primit acesta mai colorat.''Pe lângă bostanii obișnuiți, Ion Ciocan mai creşte un soi rar, luffa, cunoscut și ca dovlecelul-burete. Planta neobişnuită este folosită în baie sau bucătărie.''Uitaţi-vă cum arată buretele, îi punem la uscat, îi scuturăm seminţele şi îl spălam şi atunci poate fi utilizat.''Totuși, spre deosebire de alți agricultori, care au fost afectați grav de secetă, Ion Ciocan a reușit să salveze o bună parte din recoltă datorită sistemului de irigare.''Eu încă nu am strâns roada, dar sunt foarte mulţumit în comparaţie cu alţi agricultori de dovleci care au ars pe câmpuri și nu au sistem de irigare.''Acum, fermierul vrea să-și împărtășească experiența și cu alți agricultori care vor să crească dovleci.''Atât am pierdut, am fost furat explodat, dar totuşi am reuşit să înregistrez o marcă care se numeşte ''Implică-te, fă ca mine, fă ca noi, fă mai bine decât noi''.În Republica Moldova, în jur de 30 de agricultori sunt specializați pe cultivarea dovlecilor.