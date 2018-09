Mai puţini deţinuţi în penitenciare. Numărul celor care stau după gratii a scăzut cu aproape 15 la sută

Embed:

Mai puţini deţinuţi în penitenciare. Numărul celor care stau după gratii a scăzut cu aproape 15 la sută în primele şase luni ale acestui an, potrivit unui raport al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. La întâi iulie, în închisorile din ţară se aflau 7.319 persoane, cu aproape 550 mai puţine decât în aceeaşi perioadă din 2017. Autorităţile spun că acest lucru se datorează legii privind umanizarea politicii penale.



Acest bărbat de 55 de ani şi-a petrecut mai mult de jumătate din viaţă după gratii. A fost condamnat de trei ori pentru huliganism. Ultima oară a primit o pedeapsă de nouă ani de închisoare. Însă, a ispăşit doar şapte ani şi nouă luni pentru că în luna mai a acestui an a fost eliberat condiţionat.



"N-am avut încălcări. Comportament bun, am lucrat", a spus un deţinut.



Bărbatul spune că libertatea i-a schimbat viaţa.



"Ca şi când te-ai naşte a doua oara. Ce este mai scump ca libertatea?! M-am angajat în câmpul muncii, muncesc cu soţia împreună", a spus deţinutul.



Deţinuţii eliberaţi înainte de termen sunt monitorizaţi de consilierii de probaţiune.



"Îi verificăm în primul rând la locul de trai. Colaborăm cu Inspectoratele de Poliţie. Poliţistul de sector îi verifică acasă. Noi la fel la locul de muncă îi verificăm şi pe baza întrevederilor pe care le avem", a spus Serghei Urmaşu, consilier al Biroului de Probaţiune sectorul Buiucani al Capitalei.



Tot în prima jumătate a anului, 97 de persoane au primit o altă pedeapsă în loc de cea cu închisoarea. Secretarul de Stat al Ministerului Justiţiei, Anatolie Munteanu, susţine că toate aceste schimbări se datorează adaptării legislației penale naționale la standardele Consiliului Europei, care urmărește scopul reducerii numărului deținuților din penitenciare.



"Pentru prima dată în ultimul timp, ieşirile din penitenciar ca număr sunt mai mult decât intrările. Ne propunem să schimbăm formula de lucru a sistemului execuţional. Mai puţin timp aflat în detenţie, mai mult timp aflat în atenţia organismului statului, care prin mijloace neprivative de libertate vor atinge acelaşi scop", a spus Anatolie Munteanu, Secretar de Stat al Ministerului Justiţiei.



Şeful interimar al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor spune că astfel se va evita supraaglomerarea închisorilor şi se vor face economii.



"Odată cu diminuarea numărului de deţinuţi, noi avem zilnic în jur de 80 de mii de lei economie a mijloacelor financiare- bugetar, care le putem folosi sau redirecţiona la alte capitole, inclusiv pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie", a spus Aureliu Suhan, şef interimar al ANP.



Legea privind umanizarea politicii penale a intrat în vigoare în decembrie 2017.