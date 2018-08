MAI PUŢINE TEME PENTRU ELEVI. Ce spun profesorii şi ce cred părinţii despre noul regulament care va intra în vigoare

foto: publika.md

Irina Cerescu este învăţătoare de trei decenii. Acum câțiva ani, ea a renunțat să le dea discipolilor teme pe acasă în weekend și în vacanță și pune mai mult accent pe exerciţiile făcute în clasă. Ideea i-a venit profesoarei când a început să predea fiicelor ei și a observat că fetele rămân fără timp liber.



"În perioada de patru ani am văzut cum ele acasă se descurcau cu temele pentru acasă. Chiar din start, din clasa întâi, a doua jumătate când noi de acum dăm teme pentru acasă cu un volum mai mare decât în prima perioadă, ele întâlneau dificultăți, ele oboseau", a spus Irina Cerescu, învățătoare la Liceul Teoretic "Universul".



În rândul părinților, părerile sunt diferite în ceea ce priveşte planurile celor de la Ministerul Educaţiei.



"Am fetița, tăman a finisat clasa a patra, era foarte greu. Era și în cadrul grupei, adică după finisarea lecțiilor, fetița rămânea încă două ore, dar aceste două ore nu-i ajungeau să se pregătească la școală și încă acasă mai învăța pe de rost poeziile și mai citea texte suplimentare", a spus o mamă.



"Copilul, cât e mai ocupat în școală, cu atât e mai bine pentru el. Dacă părinții nu dispun de timp să se ocupe de el, sunt ore în plus la școală care se ocupă. El când vine în anul viitor deja să fie pregătit", a spus un părinte.



Psihologii spun că sistemul educațional trebuie să fie elaborat în funcţie de capacităţile copiilor.



"Cred că trebuie să se ţină cont de personalitatea fiecărui copil. Există copii foarte talentați care sunt considerați foarte dotați. Acestor copii nu le-ar prinde rău exerciții mai dificile. Pe de altă parte, există elevi care au un nivel de dezvoltare mai scăzut. Iată în cazul lor poți să analizezi din nou volumul de teme pe acasă şi de decis care din sarcini trebuie neapărat să le facă", a spus Ana Gavriliuc, psiholog.



Reprezentanții Ministerului Educației susţin că elevii trebuie să aibă mai mult timp liber pentru a se dezvolta multilateral.



"Am chestionat peste o mie de elevi și constatările pe care le-am făcut ne-au pus în gardă, pentru că mai mult de un sfert, de 25 de procente dintre ei, zilnic au nevoie să aloca mai mult de patru ore ca să se pregătească de lecții", a spus Natalia Grâu, consultant principal, Direcția învățământ general a Ministerului Educației.